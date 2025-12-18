Most jött: Felborult egy autó az M4-esen, óriási kamionbaleset történt

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Felborult egy autó az M4-esen, óriási kamionbaleset történt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 09:40
A tűzoltók már ott vannak a baleset helyszínén.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy kamion és személyautó ütközött össze az M4-es autópálya Szolnok felé vezető oldalán, a ceglédi lehajtó közelében, a 72-es és a 73-as kilométerszelvény között. A megosztott információk szerint a baleset következtében a gépkocsi szalagkorlátnak sodródott és felborult. Mint kiderült, a ceglédi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre, az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.

 

