Hármas karambol bénította meg Kecskemét utcáit, miközben egy sávon döcög a forgalom az M1-esen

Karambol miatt bénult meg az 52-es főút kecskeméti belterületi szakasza, mindeközben az M1-es autópályán egy sávon halad Budapest felé a forgalom egy baleset miatt.

Két karambol is megbénította az utakat. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Forgalmi akadály alakult ki a karambol miatt

Három személygépkocsi ütközött össze az Izsáki úton, a Homok utca kereszteződésében, Kecskeméten. A helyi hivatásos tűzoltók megkezdték a járművek áramtalanítását, miközben az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - írta a katasztrófavédelem.

Egy sávon döcög a forgalom Budapest felé

Két személygépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé haladó oldalán, Tatabánya térségében, az 54-es kilométerszelvénynél. A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a tatabányai hivatásos tűzoltók már áramtalanították az egyik járművet. A baleset során összesen összesen nyolc ember utazott a két autóban. Az érintett sztrádaszakaszon a forgalom egy sávon halad - közölte szintúgy a katasztrófavédelem.