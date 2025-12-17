Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Hármas karambol bénította meg Kecskemét utcáit, miközben egy sávon döcög a forgalom az M1-esen

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 20:55
A műszaki mentést mindkét balesetnél megkezdték.

Karambol miatt bénult meg az 52-es főút kecskeméti belterületi szakasza, mindeközben az M1-es autópályán egy sávon halad Budapest felé a forgalom egy baleset miatt.

Két karambol is megbénította az utakat.
Két karambol is megbénította az utakat. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Forgalmi akadály alakult ki a karambol miatt

Három személygépkocsi ütközött össze az Izsáki úton, a Homok utca kereszteződésében, Kecskeméten. A helyi hivatásos tűzoltók megkezdték a járművek áramtalanítását, miközben az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - írta a katasztrófavédelem.

Egy sávon döcög a forgalom Budapest felé

Két személygépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé haladó oldalán, Tatabánya térségében, az 54-es kilométerszelvénynél. A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a tatabányai hivatásos tűzoltók már áramtalanították az egyik járművet. A baleset során összesen összesen nyolc ember utazott a két autóban. Az érintett sztrádaszakaszon a forgalom egy sávon halad - közölte szintúgy a katasztrófavédelem.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
