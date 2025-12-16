Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Borzalmas tragédia: Meghalt a sokak által szeretett tini – szörnyű baleset ragadta el

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 13:45
A család fel sem fogta mi történt. A tragédia feldolgozhatatlan.

Szívszorító tragédia rázta meg County Durham térségét: életét vesztette a mindössze 17 éves Harley Patterson egy súlyos közlekedési balesetben az A19-es úton – erősítette meg a rendőrség.

Tragédia a fiú meghalt balesetben
A fiút már nem tudták megmenteni, bekövetkezett a tragédia.
Fotó: Pixabay

A tragédia lesújtotta a családot

A fiatal fiú szombat este, december 13-án szenvedett halálos balesetet. A mentőszolgálatot és a rendőrséget 23 óra 15 perckor riasztották egy egyjárműves ütközéshez az A19 déli irányú szakaszán, az A179-es lehajtó és az Elwick felé vezető elágazás között. Harley egy ezüst színű Ford C-Maxot vezetett, amikor a baleset történt. A rendőrség tájékoztatása szerint a tinédzser olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, tudta meg a Mirror.

Az ütközés után az érintett útszakaszt körülbelül 12 órára teljesen lezárták, miközben a hatóságok helyszínelést végeztek. Az utat vasárnap délelőtt, nem sokkal 11 óra után nyitották meg újra a forgalom előtt. A tragédia után Harley családja nyilvánosságra hozott egy fényképet a fiúról, és megható szavakkal búcsúzott tőle.

Mint írták:

Harley egy szeretett fiú, testvér és unoka volt, akit nagyon fogunk hiányolni.

A Cleveland Police közleményben erősítette meg a fiatal áldozat személyazonosságát. 

A rendőrség most hivatalosan is megnevezheti azt a 17 éves fiút, aki életét vesztette az A19-es úton történt balesetben. Az elhunyt Harley Patterson volt, County Durham térségéből. Az eset szombaton, december 13-án, körülbelül 23:15-kor történt

 – áll a közleményben. 

A rendőrség hozzátette: 

Gondolataink továbbra is Harley családjával és barátaival vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban.

 

