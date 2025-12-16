Borzalmas tragédia: Meghalt a sokak által szeretett tini – szörnyű baleset ragadta el

Szívszorító tragédia rázta meg County Durham térségét: életét vesztette a mindössze 17 éves Harley Patterson egy súlyos közlekedési balesetben az A19-es úton – erősítette meg a rendőrség.

A fiút már nem tudták megmenteni, bekövetkezett a tragédia.

Fotó: Pixabay

A tragédia lesújtotta a családot

A fiatal fiú szombat este, december 13-án szenvedett halálos balesetet. A mentőszolgálatot és a rendőrséget 23 óra 15 perckor riasztották egy egyjárműves ütközéshez az A19 déli irányú szakaszán, az A179-es lehajtó és az Elwick felé vezető elágazás között. Harley egy ezüst színű Ford C-Maxot vezetett, amikor a baleset történt. A rendőrség tájékoztatása szerint a tinédzser olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, tudta meg a Mirror.

Az ütközés után az érintett útszakaszt körülbelül 12 órára teljesen lezárták, miközben a hatóságok helyszínelést végeztek. Az utat vasárnap délelőtt, nem sokkal 11 óra után nyitották meg újra a forgalom előtt. A tragédia után Harley családja nyilvánosságra hozott egy fényképet a fiúról, és megható szavakkal búcsúzott tőle.

'Much-loved' teen dies in A19 crash as family say he 'will be sadly missed' https://t.co/Dglrjeyqui — K.B. (@KB97783357) December 16, 2025

Mint írták:

Harley egy szeretett fiú, testvér és unoka volt, akit nagyon fogunk hiányolni.

A Cleveland Police közleményben erősítette meg a fiatal áldozat személyazonosságát.

A rendőrség most hivatalosan is megnevezheti azt a 17 éves fiút, aki életét vesztette az A19-es úton történt balesetben. Az elhunyt Harley Patterson volt, County Durham térségéből. Az eset szombaton, december 13-án, körülbelül 23:15-kor történt

– áll a közleményben.

A rendőrség hozzátette: