Egyetemi hallgató rabolt el egy babát, a hatóságok is meglepődtek a felvételeken

emberrablás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 07:45
bűncselekményszupermarket
Az édesanya csak néhány pillanatra fordult el, mikor gyermeke eltűnt. Az egyetemi hallgató maga sem érti, hogyan tudott emberrablást elkövetni fényes nappal.
Egy egyetemi hallgatót vádoltak meg emberrablással, miután egy közértben - állítólag véletlenül - elrabolt egy babát vásárlás közben.

Emberrablás: egyetemi hallgató vitt el egy babát a közértben.
Emberrablás: egyetemi hallgató vitt el egy babát a közértben (Illusztráció: Pexels)

A 24 éves Michael Garrison Raine éppen a Costco áruházban vásárolt, amikor a biztonsági kamerák felvételei szerint eltolt egy bevásárlókocsit, amelyben egy négyhetes csecsemő feküdt. 

A november 20-án történt incidensről készült felvételek azonban nem egyeztek meg a gyermek édesanyjának vallomásával, ezért Raine-t végül minden vádpont alól felmentették.

Emberrablás: tudta nélkül vitte el a babát a fiatal

Raine, aki a Brigham Young Egyetem hallgatója az Egyesült Államokban, a könyvespolcoknál tartózkodott a gyermek édesanyjával egy időben. A nő elmondása szerint Raine körülöttük járkált, majd amikor ő egy pillanatra elfordult, elvitte a bevásárlókocsit a babával együtt.

A vallomása szerint a következő sorban találta meg őket. Amikor a hallgatót kihallgatták, Raine azt mondta, véletlenül összekeverte a bevásárlókocsikat, és többször is bocsánatot kért az anyától, amikor visszacserélte azokat.

A nyomozók többször is átnézték a kamerafelvételeket, és semmilyen gyanús viselkedést nem állapítottak meg a hallgató részéről. Sőt, a jelenetet újra elátszották a szupermarketben, hogy pontosan rekonstruálják az eseményeket.

Most már meglehetősen pontos képünk van arról, mi történt, miután befordult azon a sarkon. A felvétel szemcsés, nem tökéletes, de egyáltalán nem utal arra a szándékra, hogy elvigye a babát és elhagyja a területet

- mesélte egy nyomozó.

Alapos vizsgálat után a rendőrség minden vádat ejtett az egyetemi hallgató ellen - írja a Law&Crime.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
