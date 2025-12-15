Egyetemi hallgató rabolt el egy babát, a hatóságok is meglepődtek a felvételeken

Egy egyetemi hallgatót vádoltak meg emberrablással, miután egy közértben - állítólag véletlenül - elrabolt egy babát vásárlás közben.

Emberrablás: egyetemi hallgató vitt el egy babát a közértben (Illusztráció: Pexels)

A 24 éves Michael Garrison Raine éppen a Costco áruházban vásárolt, amikor a biztonsági kamerák felvételei szerint eltolt egy bevásárlókocsit, amelyben egy négyhetes csecsemő feküdt.

A november 20-án történt incidensről készült felvételek azonban nem egyeztek meg a gyermek édesanyjának vallomásával, ezért Raine-t végül minden vádpont alól felmentették.

Emberrablás: tudta nélkül vitte el a babát a fiatal

Raine, aki a Brigham Young Egyetem hallgatója az Egyesült Államokban, a könyvespolcoknál tartózkodott a gyermek édesanyjával egy időben. A nő elmondása szerint Raine körülöttük járkált, majd amikor ő egy pillanatra elfordult, elvitte a bevásárlókocsit a babával együtt.

A vallomása szerint a következő sorban találta meg őket. Amikor a hallgatót kihallgatták, Raine azt mondta, véletlenül összekeverte a bevásárlókocsikat, és többször is bocsánatot kért az anyától, amikor visszacserélte azokat.

A nyomozók többször is átnézték a kamerafelvételeket, és semmilyen gyanús viselkedést nem állapítottak meg a hallgató részéről. Sőt, a jelenetet újra elátszották a szupermarketben, hogy pontosan rekonstruálják az eseményeket.

Most már meglehetősen pontos képünk van arról, mi történt, miután befordult azon a sarkon. A felvétel szemcsés, nem tökéletes, de egyáltalán nem utal arra a szándékra, hogy elvigye a babát és elhagyja a területet

- mesélte egy nyomozó.

Alapos vizsgálat után a rendőrség minden vádat ejtett az egyetemi hallgató ellen - írja a Law&Crime.