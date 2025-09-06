Megdöbbentő fejlemények láttak napvilágot az eltűnt 3 éves kisfiú ügyében: édesanyja után nyomoz a rendőrég

Saját anyja rabolhatta el azt a brit hároméves kisfiút, Oliver Pught, akit immáron hat hete keres családja kétségbeesve. A gyermeknek Spanyolországban tűnt nyoma, ahonnan orosz influenszer édesanyja, Anastiia Chikina rabolta el őt és Oroszországba menekült vele azok után, hogy a marbellai bíróság a nyár elején teljes gyermekfelügyeleti jogot ítélt Oliver brit édesapjának.

Már az Interpol is körözi az anyát Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A hatóságok jelenleg az Interpollal együttműködve dolgoznak egy nemzetközi elfogatóparancs kiadásán. Anastasiia pedig ezek hírek hallatán egy ismeretlen helyről ezt írta közösségi oldalán:

Egy nehéz beszélgetést kell lefolytatnunk. Beszélni arról, mennyire ijesztő, amikor a rendszer a gyermek ellen van. Van időnk, nem sok, de van, hogy megértsük az igazságot. Az igazság nem lesz mindenkinek kellemes, általában zárt ajtók mögött marad, de most napvilágra kerül.

Oliver 36 éves édesapja így nyilatkozott fia eltűnését követően:

Fogalmunk sincs, hol vannak, Oliver bárhol lehet. Úgy tűnik, Anastasiia akkor szökött el vele, amikor rájött, hogy elveszíti a felügyeleti jogot.

Olivert édesapja rendkívül okos és élénk kisfiúnak tartja, aki imádja az autókat, repülőket és a pancsolást. Utoljára július 20-án látták őt anya marbellai otthonában. Apja több mint két hétig reménykedett a visszatérésükben, végül augusztus 7-én jelentette fia az eltűnést a rendőrségen. Anastasiia mellett eltűnt a nő édesanyja, Angela (Anzhela) Nikolenko, valamint 15 éves húga is, írja a Mirror.

Az ügyet szülői gyermekrablásként kezeljük. Úgy véljük, az anya elhagyta Spanyolországot, és hazájába, Oroszországba vitte a fiút. A nyomozás folyamatban van. Jelenleg nincs új közlendőnk

- közölték a spanyol hatóságok azok után, hogy a hároméves apja üzenetet küldött Anastasiiának:

Olivernek mindkét szülőjére szüksége van. Ha elviszed őt az apjától, a barátaitól és minden ismerőstől, azzal csak neki ártasz. Tudom, hogy szereted, és a legjobbat akarod neki, de ezzel most fájdalmat okozol neki, magadnak és a családodnak is. Kérlek, térj vissza, mielőtt mindenkinek még nehezebb lesz.