Rejtélyes haláleset – Katalin egy évig várta haza a testvérét: "Ezt egyszerűen nem lehet szavakba önteni"

Katalin több mint egy éven át várta haza testvérét, Kovács Józsefet, aki 2024. október 15-e óta nem adott életjelet magáról. Az eredetileg Erdélyből származó férfi a jobb élet reményében érkezett Magyarországra, a Balaton környékén helyezkedett el kőművesként. A nő Németországban él, onnan utazott Balatonfüredre, hogy utána járjon mi történt testvérével, aki akkorra már jó pár napja nem válaszolt a telefonhívásokra és az üzenetekre. Katalin még testvére eltűnésének évfordulóján is reménykedett abban, hogy megcsörren a telefonja és Józsi szól bele, de ez már soha nem fog megtörténni. A rendőrök ugyanis időközben megtalálták az 55 éves férfi holttestét. Az ügy tele van rejtélyekkel és megválaszolatlan kérdésekkel. Talán egy nap megjönnek a válaszok is.

Kovács József 2024. október 15-én tűnt el Balatonfüredről. Családja ezidáig várta haza, de végül szertefoszlott a remény: Józsinak már csak a holttestére sikerült rátalálni.

Fotó: Beküldött

Elképesztően nehéz egy év áll a Kovács család háta mögött és végül a lezárás sem hozott megnyugvást. Volt, hogy valaki azt írta látta a Balatonfüredről eltűnt férfit, mások pedig arról beszéltek, hogy már biztos nem él. Katalinnak, Józsi testvérének nagyon nehéz volt megélni ezt az érzelmi hullámvasutat. Annál is inkább, hogy a két testvér között mindig nagyon szoros volt a viszony.

Józsi mindenről beszámolt testvérének, még arról is, hogy mit fog főzni

A testvérek korán elvesztették édesapjukat, ezt követően lényegében Katalin nevelte fel öccsét, Józsefet. A szoros kapocs még akkor is megmaradt, amikor a férfi Magyarországra érkezett és építkezéseken kezdett dolgozni. Nővérét napi szinten felhívta és videóhívásban számolt be neki arról, hogy mit vásárolt, vagy épp mit tervez főzni. A nő szerint testvére egy rendkívül jószívű, józan életű, szorgalmas ember volt, aki nem fogyasztott alkoholt és szeretett mások kedvében járni. A munkásszállón is, ahol élt, mindig vett valami ajándékot a többieknek, illetve főzött is rájuk.

Valami azonban történt, ugyanis egy szemtanú, aki vélhetően utoljára látta életben Józsit, arról számolt be a rendőröknek, hogy a férfit a saját mankójával bántalmazták a balatonfüredi vasútállomás közelében.

Hogy ki, vagy kik voltak a bántalmazók, és hogy valóban Józsit látta-e a szemtanú, azt nem lehet biztosan tudni, de a mankó stimmel, ugyanis nem sokkal azelőtt a férfit érte egy munkahelyi baleset és ezért bottal járt.