Rejtélyes haláleset – Katalin egy évig várta haza a testvérét: "Ezt egyszerűen nem lehet szavakba önteni"

Katalin több mint egy éven át várta haza testvérét, Kovács Józsefet, aki 2024. október 15-e óta nem adott életjelet magáról. Az eredetileg Erdélyből származó férfi a jobb élet reményében érkezett Magyarországra, a Balaton környékén helyezkedett el kőművesként. A nő Németországban él, onnan utazott Balatonfüredre, hogy utána járjon mi történt testvérével, aki akkorra már jó pár napja nem válaszolt a telefonhívásokra és az üzenetekre. Katalin még testvére eltűnésének évfordulóján is reménykedett abban, hogy megcsörren a telefonja és Józsi szól bele, de ez már soha nem fog megtörténni. A rendőrök ugyanis időközben megtalálták az 55 éves férfi holttestét. Az ügy tele van rejtélyekkel és megválaszolatlan kérdésekkel. Talán egy nap megjönnek a válaszok is.
Elképesztően nehéz egy év áll a Kovács család háta mögött és végül a lezárás sem hozott megnyugvást. Volt, hogy valaki azt írta látta a Balatonfüredről eltűnt férfit, mások pedig arról beszéltek, hogy már biztos nem él. Katalinnak, Józsi testvérének nagyon nehéz volt megélni ezt az érzelmi hullámvasutat. Annál is inkább, hogy a két testvér között mindig nagyon szoros volt a viszony.
A testvérek korán elvesztették édesapjukat, ezt követően lényegében Katalin nevelte fel öccsét, Józsefet. A szoros kapocs még akkor is megmaradt, amikor a férfi Magyarországra érkezett és építkezéseken kezdett dolgozni. Nővérét napi szinten felhívta és videóhívásban számolt be neki arról, hogy mit vásárolt, vagy épp mit tervez főzni. A nő szerint testvére egy rendkívül jószívű, józan életű, szorgalmas ember volt, aki nem fogyasztott alkoholt és szeretett mások kedvében járni. A munkásszállón is, ahol élt, mindig vett valami ajándékot a többieknek, illetve főzött is rájuk.
Valami azonban történt, ugyanis egy szemtanú, aki vélhetően utoljára látta életben Józsit, arról számolt be a rendőröknek, hogy a férfit a saját mankójával bántalmazták a balatonfüredi vasútállomás közelében.
Hogy ki, vagy kik voltak a bántalmazók, és hogy valóban Józsit látta-e a szemtanú, azt nem lehet biztosan tudni, de a mankó stimmel, ugyanis nem sokkal azelőtt a férfit érte egy munkahelyi baleset és ezért bottal járt.
És ezen a ponton a történet egy krimibe illő jelenetté változott.
Történt ugyanis, hogy 2024. októberében a rendőrök egy ismeretlen férfi holttestet találtak egy Szeged melletti erdős területen. Józsit családja ekkor még nem jelentette eltűntként, a halottat nem tudták azonosítani, ezért ismeretlen férfiként temették el.
Csakhogy nemrég a szegedi rendőrök újra átvizsgálták a megoldatlan eseteket, és kezdett kirajzolódni ki is lehetett az erdőben talált férfi.
Egy novemberi délután Katalin telefonja megcsörrent, de nem a testvére szólt bele, hanem a rendőrök. Elmondták neki, hogy úgy sejtik az ő hozzátartozóját találhatták meg tavaly és azonosítani kellene a holttestet.
Mikor hívtak, épp a kórházban feküdtem. Előtte való nap kerültem be, tele voltam kiütésekkel az arcomon és a testemen. Azt mondták a stressz. Eddigre már nagyon ki voltam merülve lelkileg, folyamatosan csak a testvérem járt a fejemben, nem volt nyugodalmam. Amikor elmondták, hogy azonosítani kell egy halottat, aki lehet, hogy a testvérem, összeomlottam. Ezt egyszerűen nem lehet szavakba önteni. Az volt a szerencse, hogy nem a munkahelyemen kaptam a hírt, vagy otthon. Le kellett utána nyugtatózni a nővérkéknek
– emlékezett vissza Katalin.
A rendőrök azt mondták neki, hogy a férfi a saját kezével vetett véget az életének, a nadrágszíja segítségével, illetve hogy sérülések voltak az állán és az arcán.
Ezután fényképeket küldtek Katalinnak a férfi ruházatáról, majd jött a lesújtó felismerés: a képeken Józsi ruhadarabjai voltak.
De a papucs ismeretlen volt számára. Állítása szerint Józsi soha nem hordott olyan papucsot, illetve gyanús volt neki az is, hogy nem volt a helyszínen Józsi mankója és szemüvege. Pedig a férfi rövidlátó volt, mínusz 14-es szemüveget hordott, ami nélkül legfeljebb csak árnyakat látott.
Katalin azóta tele van kérdésekkel. Nem tudja megérteni, hogy a testvére miért akart volna véget vetni az életének. Jól érezte magát, szerette a munkáját, a főnöke meg is tette csoportvezetőnek.
Nem stimmel az sem, hogy miért ment volna egészen Szegedig, ahova semmi nem kötötte a férfit. Na és persze hogyan? Hogyan jutott el Szegedig jogosítvány és autó nélkül, plusz a szemüvege nélkül, úgy, hogy szinte semmit nem lát? Papucsban, nemrég törött lábbal.
A szerencsétlen időzítés, hogy Józsi eltűnését később jelentették be, mint ahogy rátaláltak a holttestre, több mint egy évig tartotta a családot bizonytalanságban. Katalin most már nem szeretne mást, csak valahogy nyugalomra lelni és lezárni. De ez mind időbe fog telni.
Ha látta, hogy valaki fázik, inkább levette magáról a kabátját és odaadta neki. Nagyon jó szíve volt, és ez lett neki a veszte is. Azóta minden nap gyújtok érte itthon egy gyertyát, hogy legyen fénye, mert fény nélkül halt meg
— mondta lapunknak Katalin könnyek között.
