Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rejtélyes haláleset – Katalin egy évig várta haza a testvérét: "Ezt egyszerűen nem lehet szavakba önteni"

ismeretlen holttest
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 10:00
gyászeltűnt személyazonosítás
Az egész úgy kezdődött, hogy Józsi napokon át nem vette fel a telefont a testvérének. Majd napokkal később találtak egy ismeretlen holttestet egy Szeged melletti erdőben. A két esetet 13 hónapon keresztül nem sikerült összekötni, azóta pedig az ügy csak még több kérdést vet fel. Például, hogy hogy kerül egy rövidlátó, szemüveg nélkül szinte vak, mankóval bicegő, jogosítvány és autó nélküli férfi Balatonfüredről Szegedre?

Katalin több mint egy éven át várta haza testvérét, Kovács Józsefet, aki 2024. október 15-e óta nem adott életjelet magáról. Az eredetileg Erdélyből származó férfi a jobb élet reményében érkezett Magyarországra, a Balaton környékén helyezkedett el kőművesként. A nő Németországban él, onnan utazott Balatonfüredre, hogy utána járjon mi történt testvérével, aki akkorra már jó pár napja nem válaszolt a telefonhívásokra és az üzenetekre. Katalin még testvére eltűnésének évfordulóján is reménykedett abban, hogy megcsörren a telefonja és Józsi szól bele, de ez már soha nem fog megtörténni. A rendőrök ugyanis időközben megtalálták az 55 éves férfi holttestét. Az ügy tele van rejtélyekkel és megválaszolatlan kérdésekkel. Talán egy nap megjönnek a válaszok is.

Kovács József 2024. október 15-én tűnt el Balatonfüredről. családja ezidáig várta haza, de végül szertefoszlott a remény: Józsinak már csak a holttestére sikerült rátalálni.
Kovács József 2024. október 15-én tűnt el Balatonfüredről. Családja ezidáig várta haza, de végül szertefoszlott a remény: Józsinak már csak a holttestére sikerült rátalálni.
Fotó:   Beküldött

Elképesztően nehéz egy év áll a Kovács család háta mögött és végül a lezárás sem hozott megnyugvást. Volt, hogy valaki azt írta látta a Balatonfüredről eltűnt férfit, mások pedig arról beszéltek, hogy már biztos nem él. Katalinnak, Józsi testvérének nagyon nehéz volt megélni ezt az érzelmi hullámvasutat. Annál is inkább, hogy a két testvér között mindig nagyon szoros volt a viszony.

Józsi mindenről beszámolt testvérének, még arról is, hogy mit fog főzni

A testvérek korán elvesztették édesapjukat, ezt követően lényegében Katalin nevelte fel öccsét, Józsefet. A szoros kapocs még akkor is megmaradt, amikor a férfi Magyarországra érkezett és építkezéseken kezdett dolgozni. Nővérét napi szinten felhívta és videóhívásban számolt be neki arról, hogy mit vásárolt, vagy épp mit tervez főzni. A nő szerint testvére egy rendkívül jószívű, józan életű, szorgalmas ember volt, aki nem fogyasztott alkoholt és szeretett mások kedvében járni. A munkásszállón is, ahol élt, mindig vett valami ajándékot a többieknek, illetve főzött is rájuk.

Valami azonban történt, ugyanis egy szemtanú, aki vélhetően utoljára látta életben Józsit, arról számolt be a rendőröknek, hogy a férfit a saját mankójával bántalmazták a balatonfüredi vasútállomás közelében.

Hogy ki, vagy kik voltak a bántalmazók, és hogy valóban Józsit látta-e a szemtanú, azt nem lehet biztosan tudni, de a mankó stimmel, ugyanis nem sokkal azelőtt a férfit érte egy munkahelyi baleset és ezért bottal járt.

Kovács József és testvére, Katalin
Katalin és József gyerekkoruk óta nagyon jó testvérek voltak. Sajnos Józsi eltűnése előtt hosszú ideig nem tudtak találkozni a fizikai távolság miatt.
Fotó:   Beküldött

Rejtélyes holttest a szegedi erdőben

És ezen a ponton a történet egy krimibe illő jelenetté változott. 

Történt ugyanis, hogy 2024. októberében a rendőrök egy ismeretlen férfi holttestet találtak egy Szeged melletti erdős területen. Józsit családja ekkor még nem jelentette eltűntként, a halottat nem tudták azonosítani, ezért ismeretlen férfiként temették el.

Csakhogy nemrég a szegedi rendőrök újra átvizsgálták a megoldatlan eseteket, és kezdett kirajzolódni ki is lehetett az erdőben talált férfi.

Egy novemberi délután Katalin telefonja megcsörrent, de nem a testvére szólt bele, hanem a rendőrök. Elmondták neki, hogy úgy sejtik az ő hozzátartozóját találhatták meg tavaly és azonosítani kellene a holttestet

Mikor hívtak, épp a kórházban feküdtem. Előtte való nap kerültem be, tele voltam kiütésekkel az arcomon és a testemen. Azt mondták a stressz. Eddigre már nagyon ki voltam merülve lelkileg, folyamatosan csak a testvérem járt a fejemben, nem volt nyugodalmam. Amikor elmondták, hogy azonosítani kell egy halottat, aki lehet, hogy a testvérem, összeomlottam. Ezt egyszerűen nem lehet szavakba önteni. Az volt a szerencse, hogy nem a munkahelyemen kaptam a hírt, vagy otthon. Le kellett utána nyugtatózni a nővérkéknek

– emlékezett vissza Katalin.

A rendőrök azt mondták neki, hogy a férfi a saját kezével vetett véget az életének, a nadrágszíja segítségével, illetve hogy sérülések voltak az állán és az arcán.

Ezután fényképeket küldtek Katalinnak a férfi ruházatáról, majd jött a lesújtó felismerés: a képeken Józsi ruhadarabjai voltak.

De a papucs ismeretlen volt számára. Állítása szerint Józsi soha nem hordott olyan papucsot, illetve gyanús volt neki az is, hogy nem volt a helyszínen Józsi mankója és szemüvege. Pedig a férfi rövidlátó volt, mínusz 14-es szemüveget hordott, ami nélkül legfeljebb csak árnyakat látott.

Kovács Józsefet nem tudták először azonosítani a rendőrök, ismeretlen holttestként temették el.
Kovács Józsefet nem tudták először azonosítani a rendőrök, ismeretlen holttestként temették el a szegedi temetőben
Fotó: Beküldött

Hogy került a férfi Balatonfüredről Szegedre?

Katalin azóta tele van kérdésekkel. Nem tudja megérteni, hogy a testvére miért akart volna véget vetni az életének. Jól érezte magát, szerette a munkáját, a főnöke meg is tette csoportvezetőnek. 

Nem stimmel az sem, hogy miért ment volna egészen Szegedig, ahova semmi nem kötötte a férfit. Na és persze hogyan? Hogyan jutott el Szegedig jogosítvány és autó nélkül, plusz a szemüvege nélkül, úgy, hogy szinte semmit nem lát? Papucsban, nemrég törött lábbal.

A szerencsétlen időzítés, hogy Józsi eltűnését később jelentették be, mint ahogy rátaláltak a holttestre, több mint egy évig tartotta a családot bizonytalanságban. Katalin most már nem szeretne mást, csak valahogy nyugalomra lelni és lezárni. De ez mind időbe fog telni.

Ha látta, hogy valaki fázik, inkább levette magáról a kabátját és odaadta neki. Nagyon jó szíve volt, és ez lett neki a veszte is. Azóta minden nap gyújtok érte itthon egy gyertyát, hogy legyen fénye, mert fény nélkül halt meg

— mondta lapunknak Katalin könnyek között.

  • A család most arra vár, hogy kiállítsák a hivatalos dokumentumokat, Józsit pedig eltemethessék a diószegi családi kriptában, ahol a szülők is nyugszanak.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu