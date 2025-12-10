Merre vagy, Bianka? Eltűnt lányt keres a rendőrség

Eltűnt lányt keres a rendőrség. A 14 éves B. Bianka ismeretlen helyre távozott.

Az eltűnt lány felkutatásában a rendőrség a lakosság segítségét kéri.

Fotó: Police.hu

Eltűnt lányt keresnek Nagykanizsán

A Nagykanizsai Rendőrfőkapitányság körözést adott ki B. Bianka felkutatására. A 14 éves lány felkutatásában a rendőrség a lakosság segítségét kéri. Bianka december 9-én a letenyei lakásotthonból távozott ismeretlen helyre, azóta életjelet nem ad magáról. A Police.hu-n a következő személyleírást adták meg az eltűnt fiatal lányról:

Körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata: fehér póló, világos színű szabadidőruha. Bianka képét itt nézheted meg.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Bogdán Bianka Virágot felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-93-321-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén - olvasható a Police.hu-n.