Életmentés Miskolcnál! Versenyt futottak az idővel a mentőegységek

Életmentés történt Miskolcnál, mely az önkéntes mentőszervezetek összehangolt munkájának köszönhetően sikerrel zárult. A Neptun Búvárklub és Mentőcsapat számolt be az esetről, melynek során egy eltűnt férfit kerestek.

Életmentés zajlott Miskolcon / Fotó: Pexels (illusztráció)

2025. december 18-án nem sokkal éjfél előtt szóltak a mentőkutyás egységnek egy hatvanas éveiben járó férfi eltűnése miatt. A férfi kora este hagyta el az otthonát, majd ezután nem adott életjelet magáról - írja a Tények.

Még az éjszaka elkezdték keresni, de csak a kutyák éreztek nyomot az erdős terület felé, ám a sűrű köd miatt alig lehetett látni. Kora reggel azonban újabb egységek, az Egri Hope Egyesület mentőkutyái is csatlakoztak a kereséshez, és az iránymutatásuk rövid időn belül eredményre vezetett.

Az eltűnt férfi csakhamar meglett, de gyenge életfunkciókkal és kihűlt állapotban. Az Országos Mentőszolgálatnak adták át a férfit, miután a helyszínen stabilizálták az állapotát.