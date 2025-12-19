Életmentés Miskolcnál! Versenyt futottak az idővel a mentőegységek

Életmentés történt Miskolcnál, mely az önkéntes mentőszervezetek összehangolt munkájának köszönhetően sikerrel zárult. A Neptun Búvárklub és Mentőcsapat számolt be az esetről, melynek során egy eltűnt férfit kerestek.
2025. december 18-án nem sokkal éjfél előtt szóltak a mentőkutyás egységnek egy hatvanas éveiben járó férfi eltűnése miatt. A férfi kora este hagyta el az otthonát, majd ezután nem adott életjelet magáról - írja a Tények.
Még az éjszaka elkezdték keresni, de csak a kutyák éreztek nyomot az erdős terület felé, ám a sűrű köd miatt alig lehetett látni. Kora reggel azonban újabb egységek, az Egri Hope Egyesület mentőkutyái is csatlakoztak a kereséshez, és az iránymutatásuk rövid időn belül eredményre vezetett.
Az eltűnt férfi csakhamar meglett, de gyenge életfunkciókkal és kihűlt állapotban. Az Országos Mentőszolgálatnak adták át a férfit, miután a helyszínen stabilizálták az állapotát.
