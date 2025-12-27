KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Rejtélyes haláleset: vízelvezetőben találták meg Tímea holttestét

2025. december 27.
rejtélyes halálesetvízelvezető árok
A 35 éves nőt eltűntként keresték. Tímea holttestét végül egy vízerőmű vízelvezetőárkában találták meg. Vélhetően nem baleset történt: a rendőrség ugyanis gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz.

Minden ember egyik legszörnyűbb félelmét élte át az a marosvásárhelyi család, akik döbbenten fedezték fel december 21-én, hogy szerettük, a 35 éves T. Tímea nyomtalanul eltűnt. A nőt mindenhol keresték, végül azonban a legrosszabb rémálmuk vált valósággá: a nőnek már csupán a holttestét találták meg, méghozzá egy erőmű melletti vízelvezető árok mélyén. Vélhetően nem baleset történt, a rendőrség ugyanis gőzerővel nyomoz a gyanús ügyben.

Tímea holttestét egy vízerőmű turbina árkában találták meg. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz
Fotó: Pexels / Pexels

Vízelvezetőben találták meg Tímea holttestét

A szénáságyi nő eltűnése után még többen látták a településen: állítólag egy bolt parkolójából is látták kiballagni, ezután pedig a település egy másik pontján is látni vélték, amint egy domb felé sétál. Tímeát egy álló napon át keresték, testvére kétségbeesetten kérte a helyieket: járjanak nyitott szemmel:

A 35 éves nővérem eltűnt. Ha valaki látta őt ma, kérjük, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot. Utoljára a Barajului utcai benzinkútnál látták Marosvásárhelyt, feketébe volt öltözve. Úgy ment el otthonról, hogy nem szólt senkinek, nem tudjuk felvenni vele a kapcsolatot, a rendőrséget értesítettük. Minden információ rendkívül fontos

 - írta a keresőposztban a testvére. Bár a család az utolsó pillanatig reménykedett, másnap minden odalett: ekkor értesítette őket a rendőrség, hogy Tímea holttestét egy vízerőmű turbinaárkában találták meg. Bár a vízből kiemelték és orvost is hívtak hozzá, életét már nem lehetett megmenteni, az orvosok is csupán a halál beálltát tudták már megerősíteni. Halálhíre után a család összeomlott, azóta is romokban hevernek: 

Vigyázok az emlékedre, ígérem, nyugodj békében drága testvérem

 - írta gyászoló testvére, akinek élete első karácsonyát kellett eltöltenie szeretett nővére nélkül: 

Hiányzol, de nem hozhatlak le az égből. Idén karácsonykor nem leszel jelen, de a szívemben mindig ott leszel 

- tette hozzá egy másik írásában. Azt egyelőre nem tudni, hogyan történt a rejtélyes haláleset, azonban jelenleg úgy tűnik, hogy korántsem véletlen balesetről vagy éppen öngyilkosságról van szó, a rendőrség ugyanis gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz:

A holttestet a marosvásárhelyi igazságügyi orvostani intézetbe szállították boncolásra, a halál pontos okának megállapítása érdekében. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indult eljárás, az illetékes ügyészség felügyelete mellett

 - közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság. 

 

