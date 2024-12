Vérzik a szívünk! – döntő bizonyítéknak veszett nyoma a győri eltűnt villanyszerelők ügyében, felháborodott a család

Megdöbbentő részlet derült ki a győri eltűnt villanyszerelők ügyében. Szerdán tartották volna meg a Győri Törvényszéken a következő tárgyalást, ám a két ember megölésével vádolt É. Imre védője betegségre hivatkozva nem jelent meg és helyettest sem küldött. Azonban az eltűnt Mácsik Zoltán családja szót kért, hogy bejelenhessen valamit…

Ők a győri eltűnt villanyszerelők Fotó: police.hu

Ahogyan az a Kisalföld is megírta, Mácsik Zoltán Volkswagen Transzportere, amit bűnjelként tartottak számon, eltűnt. Ez volt az az autó, amivel Zoltán az abdai benzinkútra hajtott, hogy találkozhasson É. Imre vállalkozóval, amit a benzinkút kamerája is igazolt. Ezután csalta el magával az ikrényi horrortanyájára egy ürüggyel, miszerint egy villanymotort be kell szerelnie az egyik aknában. Ezt követően többet a családapa nem tért haza. Miután a családja bejelentette Zoltán eltűnését, a rendőrség látókörébe került egy másik eltűnés is, Orlik Vilmos esete, ami teljesen megegyezik Zoltán ügyével.

"Vérzik a szívünk" – mondta Zoltán felesége, miután a transzporter eltűnt Fotó: Bors

Az autót ezek után találták meg az egyik autószerelőnél, aki elmondta: É. Imre hozta hozzá a transzportert, nála parkoltatta. Azonban a vádlott nemcsak a furgont próbálta eltüntetni, hanem az autóban elhelyezett értékes munkagépeket is. Ezeket a rokonánál rakta le. Évek teltek el, a hozzátartozók több tucatnyi tárgyláson vannak túl, ahol É. Imre továbbra is azt állítja, nincs köze a két férfi megöléséhez. Ezeken a tárgyalásokon sorra vette a bíróság a bűnjeleket, amiket vissza is adtak a hozzátartozóknak. Ilyen volt ez a transzporter is. A rendőrség többször átvizsgálta az autót, nyomokat rögzítettek rajta, majd ideiglenesen visszaadták a családnak. Ám most lába kélt!

Zoli autója eltűnt!

– erősítette meg lapunknak Mácsik Zoltán felesége, Márti.

A férjem furgonja az ügy szempontjából egy nagyon fontos bűnjel, hiszen ezzel közlekedett Zoli az eltűnése napján.

A férfi tagadja, hogy megölte volna a győri eltűnt villanyszerelőket Fotó: Csapó Balázs

Győri eltűnt villanyszerelők ügye: feldúlt a család az eltűnt bizonyíték miatt

A család az autót egy mosonmagyaróvári cég telephelyén helyezte el. Ez egy szállítmányozással foglalkozó cég, ami felszámolás alatt áll. Innen tűnt el a furgon.

Vérzik a szívünk!

– mondta az asszony.

Ez az autó Zolihoz kötődik. A rendszámtábla az eset óta nincs meg, azt még mindig körözik. Nem tudjuk, hová lett a furgon a telephelyről, félünk, hogy egy bontóban köt ki. Szóltunk, bejelentettük a bíróságon, hiszen senkinek sem volt joga elvinni!

– tette hozzá felháborodva.