Eltűnt villanyszerelők: 7 éve ölték meg Zoltánt, de hivatalosan csak most fog meghalni

Hét év – ennyi telt el azóta, hogy Mácsik Zoltánt eltűntként keresték. A férfi nevét az egész ország megismerhette Orlik Vilmoséval együtt, ugyanis ők azok az eltűnt villanyszerelők, akiket É. Imre kegyetlenül meggyilkolt. A 68 éves vádlottról március 12-én mondták ki, hogy bűnös, ami miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték. Zoltán családja, hosszú évek után, valamennyire fellélegezhetett. De volt egy megoldhatatlannak tűnő problémájuk: a hatóságok nem akarták halottá nyilvánítani a családapát.

Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték a győri eltűnt villanyszerelők gyilkosát Fotó: Csapó Balázs

Új fejlemény az eltűnt villanyszerelők ügyében

Ahogyan arról korábban a Bors már beszámolt, É. Imre egyik áldozatát, Orlik Vilmost már évekkel ezelőtt halottá nyilvánították, míg Mácsik Zoltánt még évekkel később sem. Ez a családjának sok fejfájást okozott, hiszen enélkül több ügyet sem tudnak elintézni. Korábban erről a felesége, Mácsik Márti ezt mondta lapunknak:

Zolit nem nyilvánítják halottá

– kezdte Márti.

"A férjemet 2018 óta eltűntként keresték, ugyanis nem találták meg a holttestét. Amikor már öt év eltelt így, akkor elmentünk a mosonmagyaróvári bíróságra kérni, hogy nyilvánítsák halottá, hiszen sok mindent nem tudtunk elintézni így, mert nagyon sok minden az ő nevén volt."

Zoltánt szeretné a családja halottá nyilváníttatni Fotó: Bors

Ekkor a család azt a választ kapta, hogy nem nyilvánítják halottá az édesapát. Az akkori indoklás szerint folyamatban van egy büntetőeljárás, amely majd bizonyítani fogja a halál körülményeit és időpontját. Azonban arra nem gondoltak, hogy ezekre a bíróság sem tudja a válaszokat. Ám most végre változhat a helyzet. Március 12-én a bíróság első fokon ítéletet hirdetett, melyben közölte, Mácsik Zoltánt meggyilkolták.

Több, mint fél év után megkaptuk a papírt az első fokról, így reméljük, ez elegendő lesz ahhoz, hogy halottá nyilvánítsák az édesapámat

– mondta lapunknak Mácsik Adrienn.

Ahogyan az ismeretes, É. Imre és ügyvédje fellebbezett az ítélet ellen, ezért másodfokon folytatódik a per.