Eltűnt villanyszerelők: megszólalt az ügy főnyomozója, és kellemetlen hibát vétett

Megdöbbentő interjú - Dulai Péter és Vörös András az „Élet elleni bűncselekmények” podcast legújabb részében Vidákovich Gábor rendőr alezredessel beszélgetett a darnózseli gyilkosság és az eltűnt villanyszerelők ügyéről. Vidákovich volt az a kiemelt főnyomozó, aki mind a két estet a kezében tartotta. Ám az interjú során hibát vétett, ugyanis sorozatosan nem tudta, hogy ki volt az az eltűnt, aki után már hetedik éve kutatnak.

Vidákovich Gábor volt az a főnyomozó, aki az eltűnt villanyszerelők ügyét kézben tartotta Fotó: YouTube

Eltűnt villanyszerelők: É. Imre két férfit gyilkolt meg

Az egész országot megrázta az eltűnt villanyszerelők ügye. Ahogyan az ismeretes É. Imre először 2015-ben találkozóra hívta a neki dolgozó Orlik Vilmost, majd három évvel később, 2018-ban ugyanezt tette Mácsik Zoltánnal. A két villanyszerelőt a gyanú szerint elcsalta az ikrényi telkére, ahol ismeretlen módon meggyilkolta őket. A bíróság március 12-én, elsőfokon egy perc alatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a vállalkozót, ezt követően a bíró órákig indokolta a döntését. A tárgyaláson az ügy kiemelt főnyomozója, Vidákovich Gábor is jelen volt. Őt hívták meg most vendégként az „Élet elleni bűncselekmények” névre hallgató podcastbe.

Elsőfokon É. Imrét életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte, mivel meggyilkolta Mácsik Zoltánt és Orlik Vilmost Fotó: Bors

É. Imre nem Jánost, hanem Zoltánt ölte meg

A podcast első felében a darnózseli hentes ügyét tárgyalja Dulai Péter és Vörös András a nyomozóval, majd körülbelül a 38. percétől rátérnek az eltűnt villanyszerelők ügyére. Ám ekkor egy megdöbbentő dolog történik, ugyanis Vidákovich Gábor főnyomozó sorozatosan rosszul mondja a hét éve eltűnt Mácsik Zoltánnak a nevét. „Mácsik Jánosként” emlegeti őt. Ez azért kellemetlen, mert ő nem az eltűnt villanyszerelő, hanem a férfi testvére. Elsőnek azt gondolhattuk, hogy nyelvbotlásról van csupán szó, de sajnos kiderül, hogy az egész interjú során „Jánosként” emlékszik a nyomozó az eltűnt férfira, aki után már évek óta kutat. Az adás nyilvánosságra hozatala után Mácsik Zoltán lánya, Adrienn is reagált a tévesztésre.

Zoltán arcát az egész ország megismerhette Fotó: Bors

Változtatások nélkül hozzuk le Adrienn nyilatkozatát:

"Az eltűnt villanyszerelők ügyében az édesapám, akit amúgy nem Mácsik Jánosnak, hanem Mácsik Zoltánnak hívnak, 2018. március 31-én reggel 6 órakor találkozott az Imrével, aki tőrbe csalta, majd meggyilkolta.. Az a helyzet.. a mi véleményünk szerint.. hogy ha 2015-ben a nyomozó hatóság komolyan vette volna az Orlik Vilmos eltűnését, akkor az édesapám, Mácsik Zoltán még ma is itt lehetne velünk.. Meg amúgy még ki tudja, hogy 2015. június 3-a és 2018. március 31-e között még hányan tűnhettek el általa.. Egy biztos, Imre egy kegyetlen, szívtelen pszichopata. Soha nem mutatott egyetlen halvány kis együttérzést egyik áldozata családjának irányába sem, sőt.. Azt élvezte, ha fájdalmat okozhatott és bánthatta az áldozatok családját és gyalázta az áldozatokat. pl. Édesapámat az aranytojást tojó tyúknak nevezte. Vilmos bácsit rasszistának nevezte, majd hirtelen azt állította később, hogy előbukkant egy ázsiai kinézetű nővel.. Borzalmas. Elmondom miért volt olyan magabiztos! Azért, mert tudta, hogy az áldozatai már úgy sem tudják megcáfolni egyik hazugságát sem! Ő tudta, hogy nincsenek életben. És tudja, hogy e tudás hatalma is az ő kezében van, hogy ő rendelkezik afelett, hogy míg élünk, ha van még valami belőle.. valahol.. akkor azt eltudjuk temetni.. Sok időbe telt, maga az elfogadása annak a ténynek, hogy meghalt és nincs már, és nem tudjuk eltemetni. A szívünkben imádjuk, szeretjük, és amíg élünk ez így is fog lenni. Imre egyetlen dolgot nem tudott elvenni, az pedig a szeretet. És büszke vagyok rá, hogy a Mácsik Zoltán lánya vagyok! Ő számomra egy hős, aki a halálával megmentett további áldozatokat és igazságot szolgáltatott a korábbiaknak!" - közölte Adienn.

ITT tudod megnézni az említett videót: