Egy rémálom vége: pincében talált csontok fedték fel a fél évszázada eltűnt családapa sorsát

Az eltűnt családapa, az amerikai George Carroll hátborzongató végzetére csak 50 évvel később derült fény. A koreai háborús veterán gyermekei egész életükben azt hitték, hogy apjuk egyszer kiment cigarettáért, és soha nem tért vissza. Az igazság azonban sokkal rémisztőbb volt.

Az eltűnt családapa hollétéről közel 50 évig nem tudtak semmit a gyerekek, de végül kiderült a sokkoló igazság Fotó: Unsplash.com

Az eltűnt családapa teste 50 év után került elő

A fordulatot egy 2010-es esemény hozta el, amikor az immár felnőtt gyerekek, Michael és nővére, Jean elmentek egy médiumhoz, aki meggyőzően azt állította, hogy az apjuk a pincében fekszik. Michael először kételkedett a médium szavaiban, de a részletek túl pontosak voltak. Ez indította el a családot a kutatásban.

Végül 2018 halloweenjén Michael Carroll két fia, Chris és Mike Jr. hónapok óta tartó ásás után különös csontokra bukkant a Long Island-i családi ház pincéjében. Michael lement a lépcsőn, és ledöbbent, amikor felfedezte, hogy egy valódi emberi csontot talált, még hozzá medencecsontot. Végül a vizsgálatok megerősítésével kiderült, hogy megtalálták az apa maradványait, aki 1963-ban, 30 évesen rejtélyesen eltűnt, négy gyermeket és feleségét, Dorothy-t hagyva hátra.

A családi történet szerint a családapa elhagyta őket, de Dorothy soha nem volt hajlandó részletesen elmesélni, mi történt valójában. Néhány rokonnak azonban gyanús volt a hallgatás. A család mindig is sejtette, hogy talán George-ot megölték és a ház alatt temették el.

Dorothy később hozzáment a házban élő segédmunkáshoz, Richard Darresshez, akiről a Carroll-gyerekek később azt mondták, hogy bántalmazta őket. A család nagy része ma is meg van győződve arról, hogy a férfinak George halálához is köze volt.

George Carrollt 2019-ben katonai tiszteletadással temették el. Bár a gyilkos kiléte továbbra sem bizonyított, a család úgy érzi, végre lezárult egy fél évszázados rémálom - írja a People.