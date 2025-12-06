Egy rémálom vége: pincében talált csontok fedték fel a fél évszázada eltűnt családapa sorsát

Az eltűnt családapa, az amerikai George Carroll hátborzongató végzetére csak 50 évvel később derült fény. A koreai háborús veterán gyermekei egész életükben azt hitték, hogy apjuk egyszer kiment cigarettáért, és soha nem tért vissza. Az igazság azonban sokkal rémisztőbb volt.
A fordulatot egy 2010-es esemény hozta el, amikor az immár felnőtt gyerekek, Michael és nővére, Jean elmentek egy médiumhoz, aki meggyőzően azt állította, hogy az apjuk a pincében fekszik. Michael először kételkedett a médium szavaiban, de a részletek túl pontosak voltak. Ez indította el a családot a kutatásban.
Végül 2018 halloweenjén Michael Carroll két fia, Chris és Mike Jr. hónapok óta tartó ásás után különös csontokra bukkant a Long Island-i családi ház pincéjében. Michael lement a lépcsőn, és ledöbbent, amikor felfedezte, hogy egy valódi emberi csontot talált, még hozzá medencecsontot. Végül a vizsgálatok megerősítésével kiderült, hogy megtalálták az apa maradványait, aki 1963-ban, 30 évesen rejtélyesen eltűnt, négy gyermeket és feleségét, Dorothy-t hagyva hátra.
A családi történet szerint a családapa elhagyta őket, de Dorothy soha nem volt hajlandó részletesen elmesélni, mi történt valójában. Néhány rokonnak azonban gyanús volt a hallgatás. A család mindig is sejtette, hogy talán George-ot megölték és a ház alatt temették el.
Dorothy később hozzáment a házban élő segédmunkáshoz, Richard Darresshez, akiről a Carroll-gyerekek később azt mondták, hogy bántalmazta őket. A család nagy része ma is meg van győződve arról, hogy a férfinak George halálához is köze volt.
George Carrollt 2019-ben katonai tiszteletadással temették el. Bár a gyilkos kiléte továbbra sem bizonyított, a család úgy érzi, végre lezárult egy fél évszázados rémálom - írja a People.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.