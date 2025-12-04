Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Ő a mindenem!” – egymillió forint üti a markodat, ha hazaviszed ezt a kutyát

2025. december 04.
A szíve szakad meg annak a szegedi férfinak, aki nem találja a kutyáját. Lola egy óvatlan pillanatban lógott meg a lakásából, majd hirtelen eltűnt. Az eb gazdája családtagnak tekinti az állatot és nagyon aggódik érte. Hatalmas összeget ajánlj annak, aki Lolát előkeríti.
Az egész internet megmozdult Igaz Szilveszter kutyájáért! Hatalmas keresőakció kezdődött Szegeden, hogy előkerítsék a férfi eltűnt yorkshire terrier ebét. A háziállat nagyon közel áll a 30 éves férfi szívéhez. Szilveszter komoly nyomravezetői díjat ajánl annak, aki megtalálja a kis Lolát.

Az eltűnt kutya miatt megmozdultak a szegediek / Fotó: Beküldött fotó

Nyom nélkül tűnt el Lola

Az arcát a tenyerébe temeti Szilveszter, minden percben emlékek törnek elő: a Lolával töltött idő, a sok nevetés, az, milyen örömet szerzett neki a kiskutya, ami az élete fontos részévé vált, ám két napja, november 2-án eltűnt – ő pedig aggódva kutat utána égen-földön.

A háziállat a délutáni órákban rejtélyesen tűnt el a szegedi társasházból. Egy óvatlan pillanatban veszett nyoma a 8 éves ebnek.

- Az ajtó maradt nyitva. A kamerafelvétel tanúsága szerint nem ment ki a lépcsőházból Lola, mégsem találom sehol – mondta elkeseredetten Szilveszter.

A férfi azt gyanítja, az eltűnt szegedi yorshire terriert ellophatták. Különös, amit látott a lépcsőházi kamerafelvételen.

A társasház udvara zárt, onnan nem tudott Lola elszökni. A lépcsőházra és a kapubejáróra is rálát a kamera, amin nem látszik, hogy a kutyám kiszökött volna. Valószínűnek tartom, hogy ellophatta valaki. Miután eltűnt Lola, egy nő lépett ki a házból, két táska volt nála. Nem tudok biztosat, de elképzelhető, hogy a táskájába rejtve elvitte Lolát

– vélekedik Szilveszter.

A kutyát két napja nem találja a gazdája, akivel együtt is aludt Lola / Fotó: Beküldött fotó

Szilveszter az eltűnt ebről: „Nekem Lola családtag”

Szilveszter mindent elkövet, hogy előkerítse a kutyáját. Múlt szerdán, november 3-án este kilenc keresőkutyával kutatták Lola nyomait, ám egyelőre nem találják sehol. Még az internet népét is mozgósította. Bejegyzései ellepték a helyi Facebook-csoportokat, ettől reméli, hátha látta valaki a háziállatát és szól. A gazda óriási nyomravezetői díjat is felajánlott: 1 millió forintot kínál annak, aki visszajuttatja hozzá imádott kutyáját.

Az összeg valós, a felajánlott összeget oda fogom adni. Kérem, aki elvitte és olvassa ezt, hozza vissza a kutyámat! Nekem Lola családtag, együtt nőttünk fel, kölyökkora óta velem van. Nehéz időszakokon segített át, ő a mindenem… 

– indokolta a szokatlanul nagy nyomravezetői díjat a férfi.

Az aggódó gazdi posztját az eltűnésről itt nézheted meg:

Korábban egy pécsi kutyának, Pacsinak veszett nyoma. Két évvel az eltűnése után Budapesten került elő!

 

