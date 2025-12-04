„Ő a mindenem!” – egymillió forint üti a markodat, ha hazaviszed ezt a kutyát

Az egész internet megmozdult Igaz Szilveszter kutyájáért! Hatalmas keresőakció kezdődött Szegeden, hogy előkerítsék a férfi eltűnt yorkshire terrier ebét. A háziállat nagyon közel áll a 30 éves férfi szívéhez. Szilveszter komoly nyomravezetői díjat ajánl annak, aki megtalálja a kis Lolát.
Az arcát a tenyerébe temeti Szilveszter, minden percben emlékek törnek elő: a Lolával töltött idő, a sok nevetés, az, milyen örömet szerzett neki a kiskutya, ami az élete fontos részévé vált, ám két napja, november 2-án eltűnt – ő pedig aggódva kutat utána égen-földön.
A háziállat a délutáni órákban rejtélyesen tűnt el a szegedi társasházból. Egy óvatlan pillanatban veszett nyoma a 8 éves ebnek.
- Az ajtó maradt nyitva. A kamerafelvétel tanúsága szerint nem ment ki a lépcsőházból Lola, mégsem találom sehol – mondta elkeseredetten Szilveszter.
A férfi azt gyanítja, az eltűnt szegedi yorshire terriert ellophatták. Különös, amit látott a lépcsőházi kamerafelvételen.
A társasház udvara zárt, onnan nem tudott Lola elszökni. A lépcsőházra és a kapubejáróra is rálát a kamera, amin nem látszik, hogy a kutyám kiszökött volna. Valószínűnek tartom, hogy ellophatta valaki. Miután eltűnt Lola, egy nő lépett ki a házból, két táska volt nála. Nem tudok biztosat, de elképzelhető, hogy a táskájába rejtve elvitte Lolát
– vélekedik Szilveszter.
Szilveszter mindent elkövet, hogy előkerítse a kutyáját. Múlt szerdán, november 3-án este kilenc keresőkutyával kutatták Lola nyomait, ám egyelőre nem találják sehol. Még az internet népét is mozgósította. Bejegyzései ellepték a helyi Facebook-csoportokat, ettől reméli, hátha látta valaki a háziállatát és szól. A gazda óriási nyomravezetői díjat is felajánlott: 1 millió forintot kínál annak, aki visszajuttatja hozzá imádott kutyáját.
Az összeg valós, a felajánlott összeget oda fogom adni. Kérem, aki elvitte és olvassa ezt, hozza vissza a kutyámat! Nekem Lola családtag, együtt nőttünk fel, kölyökkora óta velem van. Nehéz időszakokon segített át, ő a mindenem…
– indokolta a szokatlanul nagy nyomravezetői díjat a férfi.
Az aggódó gazdi posztját az eltűnésről itt nézheted meg:
Korábban egy pécsi kutyának, Pacsinak veszett nyoma. Két évvel az eltűnése után Budapesten került elő!
