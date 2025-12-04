„Ő a mindenem!” – egymillió forint üti a markodat, ha hazaviszed ezt a kutyát

Az egész internet megmozdult Igaz Szilveszter kutyájáért! Hatalmas keresőakció kezdődött Szegeden, hogy előkerítsék a férfi eltűnt yorkshire terrier ebét. A háziállat nagyon közel áll a 30 éves férfi szívéhez. Szilveszter komoly nyomravezetői díjat ajánl annak, aki megtalálja a kis Lolát.

Az eltűnt kutya miatt megmozdultak a szegediek / Fotó: Beküldött fotó

Nyom nélkül tűnt el Lola

Az arcát a tenyerébe temeti Szilveszter, minden percben emlékek törnek elő: a Lolával töltött idő, a sok nevetés, az, milyen örömet szerzett neki a kiskutya, ami az élete fontos részévé vált, ám két napja, november 2-án eltűnt – ő pedig aggódva kutat utána égen-földön.

A háziállat a délutáni órákban rejtélyesen tűnt el a szegedi társasházból. Egy óvatlan pillanatban veszett nyoma a 8 éves ebnek.

- Az ajtó maradt nyitva. A kamerafelvétel tanúsága szerint nem ment ki a lépcsőházból Lola, mégsem találom sehol – mondta elkeseredetten Szilveszter.

A férfi azt gyanítja, az eltűnt szegedi yorshire terriert ellophatták. Különös, amit látott a lépcsőházi kamerafelvételen.

A társasház udvara zárt, onnan nem tudott Lola elszökni. A lépcsőházra és a kapubejáróra is rálát a kamera, amin nem látszik, hogy a kutyám kiszökött volna. Valószínűnek tartom, hogy ellophatta valaki. Miután eltűnt Lola, egy nő lépett ki a házból, két táska volt nála. Nem tudok biztosat, de elképzelhető, hogy a táskájába rejtve elvitte Lolát

– vélekedik Szilveszter.

A kutyát két napja nem találja a gazdája, akivel együtt is aludt Lola / Fotó: Beküldött fotó

Szilveszter az eltűnt ebről: „Nekem Lola családtag”

Szilveszter mindent elkövet, hogy előkerítse a kutyáját. Múlt szerdán, november 3-án este kilenc keresőkutyával kutatták Lola nyomait, ám egyelőre nem találják sehol. Még az internet népét is mozgósította. Bejegyzései ellepték a helyi Facebook-csoportokat, ettől reméli, hátha látta valaki a háziállatát és szól. A gazda óriási nyomravezetői díjat is felajánlott: 1 millió forintot kínál annak, aki visszajuttatja hozzá imádott kutyáját.

Az összeg valós, a felajánlott összeget oda fogom adni. Kérem, aki elvitte és olvassa ezt, hozza vissza a kutyámat! Nekem Lola családtag, együtt nőttünk fel, kölyökkora óta velem van. Nehéz időszakokon segített át, ő a mindenem…

– indokolta a szokatlanul nagy nyomravezetői díjat a férfi.