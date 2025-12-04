Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Könyörgöm, jöjjön haza!” – nyom nélkül tűnt el a 15 éves Farkas Krisztián - itt látták utoljára

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 14:20
keresi a rendőrségkőbánya kispestKÖKI Terminálfiatal fiú
Aggódva keresi családja a 15 éves Farkas Krisztiánt, aki december 3-án tűnt el otthonról. Később Békásmegyeren és a KÖKI-nél is látták. A fiú telefonján nem elérhető, feltételezések szerint a barátnőjénél lehetett utoljára. A hozzátartozók kétségbeesve kérik az eltűnt fiút, hogy menjen haza.

Eltűnt egy 15 fiatal fiú december 3-án. A neve Farkas Krisztián. Délelőtt távozott a monori otthonából és azóta nem adott magáról életjelet. A fiút először Békásmegyeren látták, majd később a Kőbánya-Kispest vasútállomásnál, a KÖKI környékén. Jelenleg a családja és a rendőrség is keresi

Eltűnt a 15 éves Krisztián, már keresik
Az eltűnt Krisztiánt már keresi a rendőrség Fotó: Facebook / Eltűnt Személyek Keresése

Az eltűnésről a hozzátartozók osztottak meg részleteket az Eltűnt Személyek Keresése Facebook csoportban. A család lapunknak nyilatkozott. 

A barátnőjénél járhatott? Sok a kérdés az eltűnt fiú kapcsán 

A fiú családja szerint Krisztián a barátnőjével volt utoljára, aki egy békásmegyeri gyermekotthonban él. 

Sajnos ez már a második alkalom, hogy elment itthonról és nem jött haza. De az első alkalommal küldött egy üzenetet, hogy ott alszik a barátnőjénél. Az már kiderült, hogy Kőbánya-Kispesten volt most éjjel

 – mondta el lapunknak a hozzátartozó. Hozzátették, hogy a fiú eltűnése előtt volt otthon egy kis konfliktusuk. 

Félti a családja az eltűnt Krisztiánt 

A legutóbbi információk szerint a KÖKI-nél látták. Az észlelés környéke kapcsán több kommentelő is az aggodalmát fejezte ki. A 19. kerületi városrész rossz hírét többen is megerősítették, többen pedig állították, saját szemükkel látták, mi zajlik ott éjjelente. 

A család természetesen értesítette a rendőrséget, akik kiadták a körözést Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy ellen. További részletek a körözéssel kapcsolatban a police.hu oldalán megtalálhatók. 

Az édesanyja üzent a Borson keresztül Krisztiánnak: 

Könyörgöm, jöjjön haza! Pesten van egyedül, egy szál cipzáros, vékony felsőbe

 – mondta a kétségbeesett hozzátartozó. Krisztián nem küzd semmilyen betegséggel és nem szed gyógyszert sem, de az eltűnése körülményei miatt rendkívül aggódnak érte. 

Ha bárki látta Farkas Krisztiánt, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, haladéktalanul hívja a rendőrséget, vagy jelezze a családjának. 

 

