27 éven át titkolta egy anya a foglalkozását - gyermekei csak nyugdíjba vonulásakor szembesültek az igazsággal

Egy anya 27 évig titkolta foglalkozását a családja előtt, mielőtt drámai módon felfedte nekik az igazságot. Bár férje tudott szokatlan munkájáról, gyermekeik csak annyit érzékeltek, hogy édesanyjuk néha-néha egyik napról a másikra eltűnik.

Csak nyugdíjba vonulásakor tudták meg valódi foglalkozását gyermekei

Ann Butler, aki immár 37 éve házas férjével, Joe-val, évtizedekig nem mondta el öt gyermeküknek, hogy mi is valójában a foglalkozása. Azt hitték, hogy diplomata az Egyesült Államok Külügyminisztériumában, ami lehetővé tette számukra, hogy a világ minden tájára utazzanak, de ez csak egy hazugság volt, amellyel leplezték CIA-kém munkáját.

Az édesanya 1986-ban kezdett dolgozni a CIA-nál, és nehezen tudta családja előtt titokban tartani az egészet, de a férje tudta, hogy nem szabad kérdéseket feltennie.

Soha nem kérdezte meg, hol vagyok, kivel beszélek, miről beszélgetünk.

- magyarázta Ann.

Napokra eltűntem, és ő nem tudta, hol vagyok.

A család többi tagjának fogalma sem volt, hogy Ann valójában mivel foglalkozik. Lánya, Alexis elárulta, hogy egymillió év múlva sem találta volna ki, hogy az anyja kém, mivel számára csak az anyukája volt.

A CIA-n belül Ann feladata az volt, hogy olyan ügynököket keressen fel, akik külföldi kormányok és terroristacsoportok közelébe tudják juttatni. Rendkívül veszélyes munka volt, és szinte mindennap attól félt, hogy el fogják kapni. Egyik akciója során órákig utazott hamis személyazonossággal, miközben majdnem kilenc hónapos terhes volt.

Ann mindig is olyan karrierre vágyott, mellyel külföldön dolgozhat, és számos helyre jelentkezett, a CIA csak egy volt ezek közül. Bár nehéz feladat volt összeegyeztetni a családi életet és a munkáját, amit titokban kellett tartania előttük, soha nem kellett választania a karrier és a család között.

Időnként nehéz volt. Összpontosítanom kellett és a feladataimra koncentrálnom. Nagyon kevés időm volt magamra. Minden időmet vagy a munkámnak, vagy a családomnak szenteltem. Listákat kellett készítenem és tartanom magam a tervemhez. Előre kellett gondolkodnom, felkészülnöm.

- mesélte a nő, aki életét a Wife, Mother, Spy című könyvben osztotta meg.

Mindkettőt meg tudtam csinálni... végezni a munkámat, embereket keresni a toborzáshoz, foglalkozni az ügynökeimmel, bevásárolni, részt venni a gyerekeim előadásain, vacsorát főzni, aztán újrakezdeni mindent.

A legidősebb lánya egy iskolatársától, a főnöke lányától tudta meg, hogy az anyja a CIA-nél dolgozik, de a másik négy gyermeküket csak a nyugdíjba vonulásakor, a búcsúpartija előtti este avatták be a titokba, így bevihette őket az épületbe - írta a LadBible.