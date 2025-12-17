Rekorder drogfogás: cipőből került elő a 7 kiló kokain

Használt edzőcipőkbe és ruhákba rejtett drogra bukkantak a röszkei pénzügyőrök. Hét kilogramm kokaint foglaltak le, ami az idei év legnagyobb határátkelőn történt drogfogása.
Egy cseh rendszámú járművet ellenőriztek a pénzügyőrök, melyben egy cseh sofőr és három társa utazott. Azonban a csomagok gyanús eltérést mutattak az átvizsgálás során, ezért a hatóság emberei úgy döntöttek, alaposabban szemügyre veszik a járművet. Az autóban kartondobozokba dobált cipők voltak, amik belsejében fehér pirulákkal megtöltött zacskók rejtőztek. A ruhák zsebei is kábítószerekkel voltak teli.
A testszkenner sem hazudott, összesen 14 zacskónyi, közel hét kilogramm kábítószergyanús anyagot találtak. Lefoglalták az anyagokat, amelyeken a teszt kokain jelenlétét mutatta ki - számol be róla a delmagyar.hu.
A pénzügyőrök a jelentős mennyiségre való tekintettel feljelentést tettek a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál, a rendőrség folytatja az eljárást.
