Rekorder drogfogás: cipőből került elő a 7 kiló kokain

Használt edzőcipőkbe és ruhákba rejtett drogra bukkantak a röszkei pénzügyőrök. Hét kilogramm kokaint foglaltak le, ami az idei év legnagyobb határátkelőn történt drogfogása.

Rekorder drogfogás: hét kiló kokaint rejtettek a cipők és a ruhák

Fotó: Gé

Cipőben akarták Magyarországra csempészni a drogot

Egy cseh rendszámú járművet ellenőriztek a pénzügyőrök, melyben egy cseh sofőr és három társa utazott. Azonban a csomagok gyanús eltérést mutattak az átvizsgálás során, ezért a hatóság emberei úgy döntöttek, alaposabban szemügyre veszik a járművet. Az autóban kartondobozokba dobált cipők voltak, amik belsejében fehér pirulákkal megtöltött zacskók rejtőztek. A ruhák zsebei is kábítószerekkel voltak teli.

A testszkenner sem hazudott, összesen 14 zacskónyi, közel hét kilogramm kábítószergyanús anyagot találtak. Lefoglalták az anyagokat, amelyeken a teszt kokain jelenlétét mutatta ki - számol be róla a delmagyar.hu.

A pénzügyőrök a jelentős mennyiségre való tekintettel feljelentést tettek a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál, a rendőrség folytatja az eljárást.