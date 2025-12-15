Eltiltás alatt, bedrogozva vezetett – fegyvert is találtak a kisbéri férfinál

Súlyos jogsértések sorára derült fény Komárom-Esztergom vármegyében, miután a rendőrök egy eltiltás alatt álló, drogot fogyasztó sofőrt állítottak meg Tárkányban.
A Kisbéri Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az eset december 14-én este történt, amikor egy járőr egy rendszám nélküli személyautóra lett figyelmes. Az intézkedés során kiderült, hogy a járművet korábban kivonták a forgalomból, a sofőrt pedig a bíróság tíz hónapra eltiltotta a járművezetéstől.
A rendőrök kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt előállították a 32 éves férfit a Kisbéri Rendőrkapitányságra. Az ott elvégzett droggyorsteszt amfetaminra, MDMA-ra és THC-ra is pozitív eredményt mutatott.
Az ügyben eljáró nyomozók házkutatást tartottak a férfi lakóhelyén, ahol egy engedély és gyári sorszám nélküli kínai gyártmányú puskát, valamint egy hozzá tartozó lőszert találtak és foglaltak le.
A férfit a nyomozók járművezetés az eltiltás hatálya alatt, kábítószer birtoklása vétsége, valamint lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Emellett szabálysértési feljelentést is tettek ellene.
L. Zsolt az eljárás során elismerte a terhére rótt cselekményeket, azonban részletes beismerő vallomást nem tett, derül ki a Police.hu cikkéből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.