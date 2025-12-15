Eltiltás alatt, bedrogozva vezetett – fegyvert is találtak a kisbéri férfinál

Súlyos jogsértések sorára derült fény Komárom-Esztergom vármegyében, miután a rendőrök egy eltiltás alatt álló, drogot fogyasztó sofőrt állítottak meg Tárkányban.

A drog hatása alatt álló férfi rendszám nélküli autót vezetett, hamar lebukott.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A rendőrség gyorsan cselekedett, elkapták a drogos sofőrt

A Kisbéri Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az eset december 14-én este történt, amikor egy járőr egy rendszám nélküli személyautóra lett figyelmes. Az intézkedés során kiderült, hogy a járművet korábban kivonták a forgalomból, a sofőrt pedig a bíróság tíz hónapra eltiltotta a járművezetéstől.

A rendőrök kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt előállították a 32 éves férfit a Kisbéri Rendőrkapitányságra. Az ott elvégzett droggyorsteszt amfetaminra, MDMA-ra és THC-ra is pozitív eredményt mutatott.

Az ügyben eljáró nyomozók házkutatást tartottak a férfi lakóhelyén, ahol egy engedély és gyári sorszám nélküli kínai gyártmányú puskát, valamint egy hozzá tartozó lőszert találtak és foglaltak le.

A férfit a nyomozók járművezetés az eltiltás hatálya alatt, kábítószer birtoklása vétsége, valamint lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Emellett szabálysértési feljelentést is tettek ellene.