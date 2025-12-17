Egerszalókon csaptak le a dílerekre: két lakásban rejtegették a partidrogot – videón a rajtaütés

Az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya két egerszalóki ingatlanban is házkutatást tartott december 11-én reggel. Az akciót a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaival vitték véghez, mivel információik szerint az ott lakók hónapok óta drogot terjesztettek.

Hónapok óta árulták a drogot a lakók

Fotó: Gé / MW

Drog miatt kutattak át két házat a rendőrök

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Vámos Boglárka azt mondta a heol.hu portálnak, hogy a rendőrök őrizetbe vettek egy 47 és 50 éves férfit, valamint egy 37 éves nőt az üggyel kapcsolatban. Kihallgatták őket, mivel az átkutatott lakásokban 200 gramm fehér, droggyanús anyagot, mérleget, mobiltelefonokat, ékszereket, pénzt és órákat is találtak, melyeket lefoglaltak.

10 további fogyasztót is kihallgattak a hatóság emberei az üggyel kapcsolatban. Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt a nyomozó hatóság kezdeményezte a három díler letartóztatását. Ezt a bíróság december 13-án el is rendelte.