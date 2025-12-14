Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Drograzzia: kínjában, döbbenetes helyre rejtette a kábítószert Aranka

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 07:15
Egyre kevesebb kábítószer-kereskedő mászkálhat szabadon, ugyanis a Delta programban dolgozó nyomozók sorra kapcsolják le őket. Ezen a héten is töménytelen mennyiségű drogot foglaltak le és tucatnyi díler került a rácsok mögé.
M. N.
Már a kábítószer-kereskedő is tudják, hogy nincs hová menekülniük, ugyanis mindannyian sorra kerülnek majd. A kormány szerint nincs kegyelem a dílerekkel szemben, ugyanis a droggal nem csak annak az életét teszik tönkre, akinek aprópénzért eladják a kábítószert, de azok családját is. A héten több akciót is végrehajtott a Delta Program, összeszedtünk néhányat közülük. 

Kevesebb drog van az utcán.
Kevesebb drog van az utcán, fogják el a dílereket Fotó: police.hu

Ágyneműtartóban rejtette a drogot

Hatalmas feltűnést okozott egy örkényi díler, ugyanis több jelzés is érkezett a rendőrségre, miszerint az egyik családi háznál rendszeresen kábítószert árulnak. A vevők taxival érkeztek a nőhöz, akit december 3-án leptek meg a nyomozók. A 43 éves M. Arankát elfogták és előállították a Dabasi Rendőrkapitányságra. A házban kutatást tartottak, ahonnan kábítószergyanús, kristályos anyagot, és feltehetően a drog árusításából származó, több millió forintot foglaltak le. A nőt kihallgatták, aki elmondta, hogy körülbelül fél éve árulja a kristályt. Állítása szerint naponta átlagosan öt vevő kereste fel, jellemzően visszatérő vásárlók. A készletet a hálószoba ágyneműtartójában tárolta, ahol a nyomozók megtalálták a kábítószert.

A Dabasi Rendőrkapitányságon M. Aranka ellen kábítószer-kereskedelem miatt indult büntetőeljárás. A nyomozók kezdeményezték a nő letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.

Mindegyik dílerre sorkerül Fotó: police.hu

A Delta Program Kalocsára is kivonult

Drogot, mérleget és a fogyasztáshoz szükséges eszközöket foglalták le a rendőrök egy kalocsai férfinál. A rendőrök információt kaptak arról, hogy egy 39 éves kalocsai férfi kábítószerrel kereskedik. Kiderült, hogy a hírek igazak, a férfi rendszeresen árusított marihuánát, kokaint, speedet és ecstasyt a lakásáról.

A rendőrök december 9-én összehangolt akciót hajtottak végre: a feltételezett díler, valamint további három fogyasztó lakásán tartottak kutatást. Bruttó 183 gramm kábítószergyanús növényi őrleményt, digitális mérleget, valamint a kábítószer fogyasztásához szükséges eszközöket találtak és foglaltak le.

A 39 éves férfit kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Emellett egy 23, egy 29 és egy 50 éves férfit kábítószer birtoklása miatt hallgattak ki a rendőrök.

A Delta Programban dolgozó nyomozók nem pihennek Fotó: police.hu

Bedrogozva vezetett

A rendőrség befejezte a nyomozást azzal a 39 éves férfival szemben, aki bedrogozva ült a volán mögé. A férfi saját magát buktatta le. A járőrök egy autósra lettek figyelmesek még februárban, aki nem állt meg a stop táblánál. Igazoltatták, de látták, hogy a férfi nagyon idegesen viselkedik, ezért átvizsgálták a kocsiját. Gyanújuk beigazolódott, és a kocsi ülése alatt több pakk droggyanús, fehér port találtak. A gyorsteszt több kábítószerre is pozitív lett.

A bűnügyesek gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, járművezetés bódult állapotban elkövetett vétség miatt. A vezető beismerő vallomást tett. A nyomozók befejezték a vizsgálatot, és az iratokat megküldték az ügyészségnek. A rendőrök kábítószer birtoklása és az elsőbbségi szabályok megsértése miatt további eljárásokat folytattak le a sofőrrel szemben.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
