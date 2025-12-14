Drograzzia: kínjában, döbbenetes helyre rejtette a kábítószert Aranka

Már a kábítószer-kereskedő is tudják, hogy nincs hová menekülniük, ugyanis mindannyian sorra kerülnek majd. A kormány szerint nincs kegyelem a dílerekkel szemben, ugyanis a droggal nem csak annak az életét teszik tönkre, akinek aprópénzért eladják a kábítószert, de azok családját is. A héten több akciót is végrehajtott a Delta Program, összeszedtünk néhányat közülük.

Kevesebb drog van az utcán, fogják el a dílereket Fotó: police.hu

Ágyneműtartóban rejtette a drogot

Hatalmas feltűnést okozott egy örkényi díler, ugyanis több jelzés is érkezett a rendőrségre, miszerint az egyik családi háznál rendszeresen kábítószert árulnak. A vevők taxival érkeztek a nőhöz, akit december 3-án leptek meg a nyomozók. A 43 éves M. Arankát elfogták és előállították a Dabasi Rendőrkapitányságra. A házban kutatást tartottak, ahonnan kábítószergyanús, kristályos anyagot, és feltehetően a drog árusításából származó, több millió forintot foglaltak le. A nőt kihallgatták, aki elmondta, hogy körülbelül fél éve árulja a kristályt. Állítása szerint naponta átlagosan öt vevő kereste fel, jellemzően visszatérő vásárlók. A készletet a hálószoba ágyneműtartójában tárolta, ahol a nyomozók megtalálták a kábítószert.

A Dabasi Rendőrkapitányságon M. Aranka ellen kábítószer-kereskedelem miatt indult büntetőeljárás. A nyomozók kezdeményezték a nő letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.

Mindegyik dílerre sorkerül Fotó: police.hu

A Delta Program Kalocsára is kivonult

Drogot, mérleget és a fogyasztáshoz szükséges eszközöket foglalták le a rendőrök egy kalocsai férfinál. A rendőrök információt kaptak arról, hogy egy 39 éves kalocsai férfi kábítószerrel kereskedik. Kiderült, hogy a hírek igazak, a férfi rendszeresen árusított marihuánát, kokaint, speedet és ecstasyt a lakásáról.

A rendőrök december 9-én összehangolt akciót hajtottak végre: a feltételezett díler, valamint további három fogyasztó lakásán tartottak kutatást. Bruttó 183 gramm kábítószergyanús növényi őrleményt, digitális mérleget, valamint a kábítószer fogyasztásához szükséges eszközöket találtak és foglaltak le.

A 39 éves férfit kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Emellett egy 23, egy 29 és egy 50 éves férfit kábítószer birtoklása miatt hallgattak ki a rendőrök.