Óvoda közelében árulta a drogot a díler - íme a hét legjobb elfogása

A Delta Programban dolgozó nyomozóknak sikerült ezen a héten is újabb dílereket elfogniuk és több adag drogot kivonniuk a forgalomból. Ezúttal óvoda mellett tüsténkedő dílert, és kocsmában áruló fiatalokat kapcsoltak le. Mutatjuk a legjobbakat:

Rengeteg pénzt ér az a drog, amit kivontak a forgalomból Fotó: police.hu

Óvodánál terjesztette a drogot

Korábban a rendőrök a VIII. kerületi, Népszínház utcai lakáshoz vonultak ki, mert kiderült, hogy ott él egy csádi férfi, aki óvoda és több oktatási intézmény közelében árulja a drogot. A nyomozók átvizsgálták a férfi lakását, ahol telefonokat, tabletet, több tízezer forintnyi pénzt, bruttó 3,6 gramm fehér, droggyanús anyagot, bruttó 20,57 gramm zöld növényi törmeléket találtak és foglaltak le, amelyekről a férfi úgy nyilatkozott, hogy marihuána és kokain. A helyszínen elfogták a férfit és a rendőrök előállították a kerületi kapitányságra.

A police.hu szerint a nyomozás során a rendőrök a díler vevőköréből egy másik férfit is elfogtak, a tőle lefoglalt anyagról az előzetes szakértői vélemény kimondta, hogy THC-t tartalmaz, mely kábítószernek minősül.

A józsefvárosi nyomozók kereskedéssel oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki a csádi férfit, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A dílerek még mindig nem adták fel, pedig egyre többen buknak le Fotó: police.hu

Kamaszok árulták a kocsmában a drogot

Három kamaszra csapott le a rendőrség, akik az egyik kecskeméti kocsmában árulták a drogot. Egyiküket őrizetbe is vették. A rendőrök bejelentés alapján kezdtek el vizsgálódni, ugyanis egy helybéli jelezte, hogy az egyik szórakozóhelyen három fiatal kábítószert fogyaszt. A járőrök a helyszínre siettek, és intézkedtek egy 22 éves kiskunhalasi nővel, egy 21 éves kecskeméti férfival, valamint egy 18 éves tiszaalpári nővel szemben. Átvizsgálták a ruházatukat is, a fiatal férfinél egy droggyanús cigarettát találtak. A nőnél bruttó 0,9 gramm zöld növényi törmeléket. A másik férfinál már jelentősebb, bruttó 55 gramm zöld növényi törmeléket, 4 kábítószergyanús tablettát, egy digitális mérleget, közel 100 darab üres tasakot, valamint fehér porral szennyezett szívószálat találtak.