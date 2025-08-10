Óvoda közelében árulta a drogot a díler - íme a hét legjobb elfogása

A Delta Programban dolgozó nyomozóknak sikerült ezen a héten is újabb dílereket elfogniuk és több adag drogot kivonniuk a forgalomból. Ezúttal óvoda mellett tüsténkedő dílert, és kocsmában áruló fiatalokat kapcsoltak le. Mutatjuk a legjobbakat:
Korábban a rendőrök a VIII. kerületi, Népszínház utcai lakáshoz vonultak ki, mert kiderült, hogy ott él egy csádi férfi, aki óvoda és több oktatási intézmény közelében árulja a drogot. A nyomozók átvizsgálták a férfi lakását, ahol telefonokat, tabletet, több tízezer forintnyi pénzt, bruttó 3,6 gramm fehér, droggyanús anyagot, bruttó 20,57 gramm zöld növényi törmeléket találtak és foglaltak le, amelyekről a férfi úgy nyilatkozott, hogy marihuána és kokain. A helyszínen elfogták a férfit és a rendőrök előállították a kerületi kapitányságra.
A police.hu szerint a nyomozás során a rendőrök a díler vevőköréből egy másik férfit is elfogtak, a tőle lefoglalt anyagról az előzetes szakértői vélemény kimondta, hogy THC-t tartalmaz, mely kábítószernek minősül.
A józsefvárosi nyomozók kereskedéssel oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki a csádi férfit, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
Három kamaszra csapott le a rendőrség, akik az egyik kecskeméti kocsmában árulták a drogot. Egyiküket őrizetbe is vették. A rendőrök bejelentés alapján kezdtek el vizsgálódni, ugyanis egy helybéli jelezte, hogy az egyik szórakozóhelyen három fiatal kábítószert fogyaszt. A járőrök a helyszínre siettek, és intézkedtek egy 22 éves kiskunhalasi nővel, egy 21 éves kecskeméti férfival, valamint egy 18 éves tiszaalpári nővel szemben. Átvizsgálták a ruházatukat is, a fiatal férfinél egy droggyanús cigarettát találtak. A nőnél bruttó 0,9 gramm zöld növényi törmeléket. A másik férfinál már jelentősebb, bruttó 55 gramm zöld növényi törmeléket, 4 kábítószergyanús tablettát, egy digitális mérleget, közel 100 darab üres tasakot, valamint fehér porral szennyezett szívószálat találtak.
A gyorsteszt megerősítette, hogy a zöld növényi anyag marihuána.
A police.hu szerint előállították őket. A két fiatalabb ellen kábítószer birtoklása, míg a 22 éves nő ellen kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indult eljárás, őt őrizetbe is vették.
Három drogterjesztőt fogtak el Kiskunfélegyházán. A három férfi új pszichoaktív droggal kereskedett. A rendőrök május 30-án, délután igazoltattak egy férfit, akinél négy, alufóliába csomagolt, fehér, kábítószergyanús port és egy üvegpipát találtak. Július 22-én három másik férfi ellen intézkedtek, ruházatátvizsgálásuk során szintén több tasak fehér port találtak náluk. Kiderült, hogy a kristályos por új pszichoaktív anyag, és a szálak két terjesztőhöz vezettek.
Ezt követően június 23-án az utcán igazoltattak egy férfit, akinél több drog is volt. Miatta jutottak el egy harmadik dílerhez is. A kiskunfélegyházi nyomozók augusztus 5-én hajnalban elfogtak egy 31, egy 32 és egy 44 éves férfit. Mindhármukat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. Az akció során pénzt, mobiltelefonokat és a kábítószer értékesítéséhez használt eszközöket is lefoglaltak.
