Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
34°C Székesfehérvár

Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Óvoda közelében árulta a drogot a díler - íme a hét legjobb elfogása

drog
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 15:55
rendőrségdíler
Zéró toleranciát hirdettek a dílerekkel szemben, és úgy tűnik ezt be is tartják. A Delta Program munkájának köszönhetően, még kevesebb drog van forgalomban, ami hétről hétre, folyamatosan csökken.
M. N.
A szerző cikkei

A Delta Programban dolgozó nyomozóknak sikerült ezen a héten is újabb dílereket elfogniuk és több adag drogot kivonniuk a forgalomból. Ezúttal óvoda mellett tüsténkedő dílert, és kocsmában áruló fiatalokat kapcsoltak le. Mutatjuk a legjobbakat: 

drog
Rengeteg pénzt ér az a drog, amit kivontak a forgalomból Fotó: police.hu

Óvodánál terjesztette a drogot

Korábban a rendőrök a VIII. kerületi, Népszínház utcai lakáshoz vonultak ki, mert kiderült, hogy ott él egy csádi férfi, aki óvoda és több oktatási intézmény közelében árulja a drogot. A nyomozók átvizsgálták a férfi lakását, ahol telefonokat, tabletet, több tízezer forintnyi pénzt, bruttó 3,6 gramm fehér, droggyanús anyagot, bruttó 20,57 gramm zöld növényi törmeléket találtak és foglaltak le, amelyekről a férfi úgy nyilatkozott, hogy marihuána és kokain. A helyszínen elfogták a férfit és a rendőrök előállították a kerületi kapitányságra. 

A police.hu szerint a nyomozás során a rendőrök a díler vevőköréből egy másik férfit is elfogtak, a tőle lefoglalt anyagról az előzetes szakértői vélemény kimondta, hogy THC-t tartalmaz, mely kábítószernek minősül.

A józsefvárosi nyomozók kereskedéssel oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki a csádi férfit, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

drog
A dílerek még mindig nem adták fel, pedig egyre többen buknak le Fotó: police.hu

Kamaszok árulták a kocsmában a drogot

Három kamaszra csapott le a rendőrség, akik az egyik kecskeméti kocsmában árulták a drogot. Egyiküket őrizetbe is vették. A rendőrök bejelentés alapján kezdtek el vizsgálódni, ugyanis egy helybéli jelezte, hogy az egyik szórakozóhelyen három fiatal kábítószert fogyaszt. A járőrök a helyszínre siettek, és intézkedtek egy 22 éves kiskunhalasi nővel, egy 21 éves kecskeméti férfival, valamint egy 18 éves tiszaalpári nővel szemben. Átvizsgálták a ruházatukat is, a fiatal férfinél egy droggyanús cigarettát találtak. A nőnél bruttó 0,9 gramm zöld növényi törmeléket. A másik férfinál már jelentősebb, bruttó 55 gramm zöld növényi törmeléket, 4 kábítószergyanús tablettát, egy digitális mérleget, közel 100 darab üres tasakot, valamint fehér porral szennyezett szívószálat találtak.

A gyorsteszt megerősítette, hogy a zöld növényi anyag marihuána.

A police.hu szerint előállították őket. A két fiatalabb ellen kábítószer birtoklása, míg a 22 éves nő ellen kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indult eljárás, őt őrizetbe is vették.

drog
Bezacskózva árulták a drogot Fotó: police.hu

Három dílert fogtak el 

Három drogterjesztőt fogtak el Kiskunfélegyházán. A három férfi új pszichoaktív droggal kereskedett. A rendőrök május 30-án, délután igazoltattak egy férfit, akinél négy, alufóliába csomagolt, fehér, kábítószergyanús port és egy üvegpipát találtak. Július 22-én három másik férfi ellen intézkedtek, ruházatátvizsgálásuk során szintén több tasak fehér port találtak náluk. Kiderült, hogy a kristályos por új pszichoaktív anyag, és a szálak két terjesztőhöz vezettek.

Ezt követően június 23-án az utcán igazoltattak egy férfit, akinél több drog is volt. Miatta jutottak el egy harmadik dílerhez is. A kiskunfélegyházi nyomozók augusztus 5-én hajnalban elfogtak egy 31, egy 32 és egy 44 éves férfit. Mindhármukat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. Az akció során pénzt, mobiltelefonokat és a kábítószer értékesítéséhez használt eszközöket is lefoglaltak.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu