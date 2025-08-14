„Fogva tartják a fiamat” – kétségbeesetten kér segítséget egy anya

Egy édesanya kétségbeesetten küzd azért, hogy visszakapja 17 éves fiát a drogok kegyetlen szorításából. Az édesanya szerint a gyermeke már többször megszökött otthonról, hogy egy olyan társaságban legyen, ahol a drogfogyasztás szinte mindennapos. A rendőrség újra meg újra megkereste és visszahozta a fiát – eltűntként többször is körözte a rendőrség –, az édesanya állítása szerint fia minden alkalommal ismét meglépett otthonról. A család pedig teljesen tehetetlen.
Ramóna a fiával Dány környékén lakik. Állítása szerint Zsolt hónapokkal ezelőtt egy olyan társaságba keveredett, ahol a kábítószer – feltehetően a kristály – fogyasztása mindennapos. Az anya úgy véli, hogy ezek az emberek kihasználják a fiatalkorúakat: dolgoztatják őket, cserébe ételt és drogot adnak nekik, és ezzel tartják fenn a függőségüket.
Akármit teszek, nem tudom elszakítani tőlük
– állítja Ramóna. Az édesanya szerint Zsoltot legutóbbi eltűnése után a rendőrök megtalálták, előállították, jegyzőkönyvet vettek fel, majd az édesapja hazavitte a fiút – ám Zsolt ismét megszökött.
Ramóna azt állítja, hogy nemcsak az ő fia érintett.
Higgye el, hogy ez napi szintű! Tizenéves gyerekek csicskáztatása folyik, a tűző napon dolgoztatják őket
– panaszolta a kétségbeesett édesanya, akinek az elmondása szerint még 16 év alatti gyerekek is könnyen belekeveredhetnek ebbe a társaságba, és rövid idő alatt teljesen a drog hatása alá kerülhetnek.
„Ez az egész a drogról szól. De nemcsak ő, hanem más gyerekek is veszélyben vannak”” – nyilatkozta elkeseredve lapunknak.
Az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) eredményei szerint 2019 és 2023 között Magyarországon növekedett a drogfogyasztás. Sőt: a drogpreferencia is változott: a marihuána a leggyakrabban használt szer, de közben a szintetikus kannabinoidok – mint a „herbál” – is előtérbe kerültek. Egy másik felmérés szerint, amit a 15-29 éves fiatalok körében végeztek 2024-ben: a válaszadók 30 %-a szerint könnyen hozzá lehet jutni a drogokhoz. A fiatalok körében természetesenen nemcsak társadalmi vagy környezeti okok játszanak szerepet, hanem személyiségjegyek is. Egyes védőfaktorok segíthetik a fiatalokat abban, hogy elkerüljék a szerhasználatot.
A Kormány 2025-ben az új drogtörvény kihirdetésével zéró toleranciát hirdetett a kábítószer kereskedők, a dílerek ellen. A Delta Program célja, hogy visszaszorítsák a drogkereskedelmet, március óta 5512 eljárás indult, tonnányi drogot foglaltak le.
A drogdílerek tönkreteszik, sőt meg is ölik a fiatalokat a tevékenységükkel, ezért indult ellenük hajtóvadászat.
