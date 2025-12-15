Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Legalább 37 ember halt meg a villámáradásokban - több házat is elsodort a víz

villámárvíz
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 15:12
halálos áldozatheves esőzésmarokkó
Heves esőzések és villámárvizek sújtották Marokkó több városát is. A jelentések szerint eddig 37 ember vesztette életét az áradások miatt, és további 14 személyt kórházba szállítottak.

Hétfőn jelentette be a marokkói belügyminisztérium, hogy a heves esőzések okozta áradások legalább 37 ember halálát okozták a tengerparti Safi városában.

Több ember életét is követelték az áradások.
Több ember életét is követelték az áradások. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Marokkóban több helyen is pusztítást okoztak az áradások

A hatóságok közlése szerint a több mint 300 000 lakosú városban az éjszaka folyamán heves esőzések és villámárvizek mintegy 70 otthont és üzletet árasztottak el, és 10 járművet sodortak el. A jelentések szerint 14 embert kórházba szállítottak, miközben az iskolák 3 napos bezárást jelentettek be. A közösségi médiában megosztott videókon láthatók a Safi utcáin végigáramló árvíz által elakadt és részben víz alá került autók.

Az esőzések Marokkó más részein is okoztak áradásokat és károkat, többek között Tetouan északi városában és Tinghir hegyi városában - írta az AP News.

 

