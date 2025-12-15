Legalább 37 ember halt meg a villámáradásokban - több házat is elsodort a víz

Hétfőn jelentette be a marokkói belügyminisztérium, hogy a heves esőzések okozta áradások legalább 37 ember halálát okozták a tengerparti Safi városában.

Több ember életét is követelték az áradások. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Marokkóban több helyen is pusztítást okoztak az áradások

A hatóságok közlése szerint a több mint 300 000 lakosú városban az éjszaka folyamán heves esőzések és villámárvizek mintegy 70 otthont és üzletet árasztottak el, és 10 járművet sodortak el. A jelentések szerint 14 embert kórházba szállítottak, miközben az iskolák 3 napos bezárást jelentettek be. A közösségi médiában megosztott videókon láthatók a Safi utcáin végigáramló árvíz által elakadt és részben víz alá került autók.

Az esőzések Marokkó más részein is okoztak áradásokat és károkat, többek között Tetouan északi városában és Tinghir hegyi városában - írta az AP News.