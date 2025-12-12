Állatkínzáson kapták a miskolci férfit: Pabló és Bobi hónapok óta szenvedtek

Állatkínzás miatt indított eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 45 éves helyi férfi ellen.
A gyanú szerint a férfi két kutyája, a Pabló nevű francia bulldog és a Bobi nevű ázsiai juhászkutya méltatlan körülmények között élt a ház udvarán.
A férfi olyan kevés eledelt adott az állatoknak, hogy azok szinte az éhezés határára kerültek. Pabló és Bobi hosszú ideje szenvedtek: rövid láncon tartva, elhanyagolt körülmények között tengették mindennapjaikat a kertben.
A Miskolci Rendőrkapitányság a nyomozást befejezte, és az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek - írja a Rendőrség.
