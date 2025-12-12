Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Állatkínzáson kapták a miskolci férfit: Pabló és Bobi hónapok óta szenvedtek

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 14:56
Az állatkínzással gyanúsított férfi ellen eljárás indult.
Bors
A szerző cikkei

Állatkínzás miatt indított eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 45 éves helyi férfi ellen.

Állatkínzáson kaptak egy 45 éves férfit
Állatkínzáson kaptak egy 45 éves férfit, a képen Bobi nevű kutyája látható (Fotó: Rendőrség)

A gyanú szerint a férfi két kutyája, a Pabló nevű francia bulldog és a Bobi nevű ázsiai juhászkutya méltatlan körülmények között élt a ház udvarán.

A férfi olyan kevés eledelt adott az állatoknak, hogy azok szinte az éhezés határára kerültek. Pabló és Bobi hosszú ideje szenvedtek: rövid láncon tartva, elhanyagolt körülmények között tengették mindennapjaikat a kertben.

A Miskolci Rendőrkapitányság a nyomozást befejezte, és az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek - írja a Rendőrség.

Pabló (Fotó: Rendőrség)

 

 

