Megrázó szavakkal búcsúzik a volt szlovák államfő is a terrortámadás magyar áldozatáról

A magyar áldozat, Pogány Marika holokauszttúlélő volt. A vészkorszakban szinte teljes családját elveszítette: édesanyján és az Auschwitzból hazatérő nagybátyján kívül minden hozzátartozóját meggyilkolták. A túlélés azonban nem zárta le számára a történetet, egész életét meghatározta az emlékezés és a közösségi felelősségvállalás.

Bondi Beach, a magyar áldozatot is itt lőtték le / Fotó: Fairfax Media / Getty Images

Szlovákiából, Rozsnyóról származott, és bár fiatalon emigrált, a szülőföldjéhez való kötődése egész életében megmaradt.

Sydney menedék volt számára, távol a fasizmus és a kommunizmus gonoszságától

– írta Čaputová, hozzátéve: 1989 után Marika minden évben visszatért Szlovákiába, és minden fontos életeseményén ott volt, beleértve az államfői beiktatását is.

Pogány Marika Zuzana Čaputová volt szlovák államfő közeli barátja volt.

Az én Zuzankámnak hívott. A sorsa, és a családja története könyvbe illő volt. Órákig mesélt róla, mikor Auschwitzba vittem őt első látogatására

– emlékezik róla Zuzana Čaputová.

A volt szlovák köztársasági elnök szerint Pogány Marika különleges személyiség volt: aktív, életigenlő, másokra figyelő ember.

Tudott örülni az életnek

– fogalmazott, majd megosztotta az utolsó üzenetet is, amelyet Marikától kapott:

Az élet harc, úgy kell venni, amilyen.

Marika Ausztráliában is a közösségért élt. A Kidma izraeli fókuszú nonprofit szervezet beszámolója szerint 23 éven át önkéntesként segítette a zsidó idősek programját a Centre of Activityn keresztül. Ez idő alatt több mint 12 ezer kóser ételt szállított ki rászorulóknak. Munkáját 2019-ben az ausztráliai Zsidó Közösségi Felhívás Mensch-díjjal ismerte el.

Megtudtuk: bár Sydneyben élt, Pogány Marika gyakran tért vissza Európába. Pozsonyban is volt lakása, rendszeresen megfordult a szlovák fővárosban, és hű maradt magyar zsidó gyökereihez is. A Komáromi Zsidó Hitközség Facebook-oldalán megrendítő sorokkal búcsúzott tőle:

Mély megrendüléssel búcsúzunk barátunktól, Marikától, akivel az utóbbi években minden júniusban személyesen találkozhattunk Komáromban. A hanukai terrortámadás áldozatául esett kedvenc tengerpartján, az ausztráliai Bondi Beachen. A család és a barátok gyászában osztozunk, az együtt töltött napok emlékét sosem feledjük!



A hitközség felidézte: Marika rendszeresen elkísérte barátnőjét a komáromi mártír-megemlékezésekre, hogy közösen emlékezzenek a holokausztban meggyilkolt szeretteikre.