Ausztrál terrortámadás: megszólalt a két megölt magyar barátja, illetve ismerőse - ezt mondták

Mint arról a Bors korábban beszámolt, brutális terrortámadás történt vasárnap az ausztrál tengerparton, amely két magyar áldozatot is követelt. Mária és Tibor mindketten Holokauszt túlélők voltak. Vasárnap kora este ők is Sydney leghíresebb strandján, a Bondi Beachen készülődtek a zsidó vallás egyik legismertebb ünnepére, hanukára, amikor két fegyveres hirtelen tüzet nyitott rájuk. A lövések hallatán az emberek fejvesztve menekülni kezdtek, de ez sajnos nem mindenkinek sikerült. Az ausztrál terror 15 áldozatot követelt, köztük egy 10 éves kislány és két idős magyar állampolgár is életét vesztette.

78 éves Weitzen Tibor is a Sydney-ben található partszakaszon időzött, amikor záporozni kezdtek feléjük a golyók. Minden annyira gyorsan történt, hogy szinte esély sem volt reagálni. Mint írtuk, Tibor nem is futott, hanem ráborult a mellette álló barátjára és saját testével védte őt. A 78 éves férfi nem élte túl a merényletet. A 82 éves Pogány Mária az első sorban ült, amikor eldördültek a lövések. Az idős hölgyet olyan szerencsétlenül találták el a lövedékek, hogy esélye sem volt a túlélésre. A TV2 Tények műsorában kedd este - december 16. - mindkét elhunyt magyar ismerőse, illetve barátja is megszólalt.

Ausztrál terror: pánik és félelem uralta a strandot

Életének utolsó pillanataiban is a családját védte, annyira szerette őket. Kedves és barátságos ember volt. A támadás idején Tibor a feleségét és az unokáját védte a testével. Sokat beszélgettünk, mert ő Munkácsról én pedig Beregszászról származom

- mondta a Tényeknek Paul Varga.

Marika egyik jó ismerőse vele volt a strandon, most szintén a Tényeknek beszélt az iszonyú pillanatokról.

Marika jól vagy? - kérdeztem. De már nem tudtam, hogy válaszolt-e nekem

- mondta Agatha Feuerlicht.