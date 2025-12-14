Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Szilárda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horror a strandon, kilenc embert lelőttek

strand
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 11:35
bondi beachtámadás
Ismeretlen fegyveresek lelőttek kilenc embert a Bondi Beach nevű híres ausztráliai strandon vasárnap.
Bors
A szerző cikkei

Ismeretlen fegyveresek lelőttek kilenc embert a Bondi Beach nevű híres ausztráliai tengerparti strandon vasárnap - erősítette meg a támadásról szóló sajtóértesüléseket a rendőrség az ABC tévécsatornának. 

Rettenetes gyilkosság történt az ausztrál strandon
Rettenetes gyilkosság történt az ausztrál strandon / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Támadás a híres strandon: az egyik elkövetővel végeztek

A tájékoztatás szerint a rendőrök végeztek az egyik támadóval, egy másik pedig válságos állapotban van. 

A szemtanúk arról számoltak be, hogy a támadás perceken keresztül zajlott, több tucat lövést hallottak. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök sokkolónak és felkavarónak nevezte a történteket.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu