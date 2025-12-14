Horror a strandon, kilenc embert lelőttek

Ismeretlen fegyveresek lelőttek kilenc embert a Bondi Beach nevű híres ausztráliai tengerparti strandon vasárnap - erősítette meg a támadásról szóló sajtóértesüléseket a rendőrség az ABC tévécsatornának.

Rettenetes gyilkosság történt az ausztrál strandon / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Támadás a híres strandon: az egyik elkövetővel végeztek

A tájékoztatás szerint a rendőrök végeztek az egyik támadóval, egy másik pedig válságos állapotban van.

A szemtanúk arról számoltak be, hogy a támadás perceken keresztül zajlott, több tucat lövést hallottak. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök sokkolónak és felkavarónak nevezte a történteket.