Meggyilkolt édesanyja után akar menni a mennyekbe a 6 éves kisfiú

Július óta tart a pokoli kálváriája annak a mezőméhesi családnak, akik nyáron hátborzongató módon vesztették el lányukat. A mindössze 23 éves Andát ugyanis brutálisan meggyilkolta exe, Emil Gânj. Ismeretes: a férfi először egy baltával, ősemberi vadsággal tört rá a riadt nőre, akit meggyilkolt, majd holttestét felgyújtotta a házban. Miközben a hajdan meleg otthon porig égett, Gânj elmenekült, a baltás gyilkost pedig azóta is keresik.

A baltás gyilkost már július óta keresik. Anda édesanyja elmondta: félárván maradt kisunokája sokszor anyukája után akar menni a mennyekbe Fotó: Rendőrség

Anyukája után akar menni a baltás gyilkos áldozatának kisfia

Annak ellenére, hogy egy közel 800 fős kutatócsapat lohol az elvetemült román baltás nyomában, a férfinek azóta sincs nyoma. Kiderült, hogy a férfi mindent precízen, előre eltervezett: előre bekészített étellel és mobiltelefoncsomagokkal készült magának a menekülés napjaira, ezen kívül vélhetően nappal a föld alatt, azaz pincékben és második világháborús alagútrendszerekben húzza meg magát. És bár arra is fény derült, hogy az elvetemült gyilkos még speciális kiképzést is kapott, a helyiek és Anda családja a kétségbeesés szélén áll: nem értik, hogyan nem tudnak elfogni egy olyan férfit, aki már korábban is ült gyilkosságért, most pedig olyan kegyetlenül ölt, hogy még az Interpol körözési listáján is az első helyen áll. Anda édesapja, Tibor már korábban is kifakadt: úgy érzi, sehol és senki nem keresi valójában imádott lánya gyilkosát.

Milyen hatóságok ezek? Hogyan végzik a munkájukat? Így néz ki az, amikor üldöznek egy bűnözőt?

- tette fel az elkeseredett kérdést a férfi.

Anda anyukája a gyilkosság óta romokban hever. Ugyanis nem csupán lányát gyászolja: férjével együtt, Anda félárván maradt kisfiát is segíteniük kell.

Vannak éjszakák és nappalok is, amikor nem tudok aludni, el sem tudom képzelni, hogy ez igaz

- mondta a Cancannak megtörten, Anda édesanyja. Hozzátette, hogy unokája, Anda 6 éves kisfia sem tudta feldolgozni anyukája halálát. Bár azt korábban elmondták neki, hogy édesanyja már az angyalokkal van, a fiú a mai napig keresi anyukáját:

Kérdezget anyucijáról. Mondtam neki, hogy anyuci egy nap visszajön, és hogy addig is jól kell lennie. Viszont vannak napok, amikor azt mondja, hogy ő is meg akar halni, mert elege van az életből

– mondta a gyászoló édesanya.