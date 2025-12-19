Most jött: tömegbaleset miatt lezárták az M7-est, hét jármű karambolozott

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy hét gépjármű, köztük egy kisbusz ütközött össze az M7-es autópálya 71-es kilométerszelvényénél, Szabadbattyán térségében, a Budapest felé vezető oldalon. A megosztott információk szerint a polgárdi önkormányzati és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, hat járművet áramtalanítottak. Mint kiderült, a baleset miatt lezárták az érintett pályaszakaszt.
