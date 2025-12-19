Hatalmas tűz ütött ki Gödön: egy családi házban csaptak fel a lángok

Kigyulladt egy családi ház csütörtökön Gödön. A lángok olyan nagy terjedelemben terjedtek, hogy egy idő után a tetőt is elérték.
A lángok egy része a tetőt sem kímélte, a tűzoltók több, mint egy órán keresztül légzésvédelem mellett oltottak, még a födémet is meg kellett bontaniuk - számolt be az esetről a Tények.
Végül sikerült megfékezni a lángokat, majd ezt követően hőkamerával fésülték át a házat, amelyről úgy tudni, csak az egyik részében volt lakott. Sérültekről nem tudni.
