Hatalmas tűz ütött ki Gödön: egy családi házban csaptak fel a lángok

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 13:05
családi házláng
A tűz a tetőre is átterjedt.

Kigyulladt egy családi ház csütörtökön Gödön. A lángok olyan nagy terjedelemben terjedtek, hogy egy idő után a tetőt is elérték.

kigyulladt
Kigyulladt egy családi ház Gödön / Fotó: freepik.com (Képünk illusztráció)

Kigyulladt a családi ház, hatalmas lángokkal égett

A lángok egy része a tetőt sem kímélte, a tűzoltók több, mint egy órán keresztül légzésvédelem mellett oltottak, még a födémet is meg kellett bontaniuk - számolt be az esetről a Tények.

Végül sikerült megfékezni a lángokat, majd ezt követően hőkamerával fésülték át a házat, amelyről úgy tudni, csak az egyik részében volt lakott. Sérültekről nem tudni.

 

