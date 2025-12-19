Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Hatalmas baleset történt Ózdon, mentők és tűzoltók mindenütt

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 11:35
ÓzdOrszágos Mentőszolgálatsérült
Egy embert azonnal kórházba kellett szállítani.

Közlekedési baleset történt december 19-én, pénteken Ózdon, a Mekcsey István úton.

Baleset
Baleset történt Ózdon / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors (Képünk illusztráció)

Baleset történt Ózdon, a mentőszolgálatok azonnal a helyszínre siettek

Árokba sodródott egy személyautó Ózdon, a Honvéd utcánál, a Mekcsey István úton - számolt be róla a katasztrófavédelem alapján a boon.hu. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járművet, melyben  egy ember utazott.

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint egy 60 év körüli nőt szállítottak stabil állapotban kórházba.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
