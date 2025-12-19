Hatalmas baleset történt Ózdon, mentők és tűzoltók mindenütt

Közlekedési baleset történt december 19-én, pénteken Ózdon, a Mekcsey István úton.
Árokba sodródott egy személyautó Ózdon, a Honvéd utcánál, a Mekcsey István úton - számolt be róla a katasztrófavédelem alapján a boon.hu. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járművet, melyben egy ember utazott.
Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint egy 60 év körüli nőt szállítottak stabil állapotban kórházba.
