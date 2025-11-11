Szentmártonkátai vonatbaleset: szívszaggató sorokkal búcsúzik a sofőrtől a kishúga

Mély gyász – ahogyan azt a Bors megírta, a november 4-én este történt szentmártonkátai vonatbalesetben öt fiatal vesztette életét. A fiatalok a 24 éves Zoltán autójába ültek be, hogy kocsikázni és italozni menjenek. Tragédia lett a vége. A sofőr a tilos jelzés ellenére a félsorompót kikerülve ráhajtott a sínekre. Az ott közlekedő Tokaj intercity azonnal elgázolta őket. Egyedül egy fiatal lány maradt életben, a másik öt ember a helyszínen meghalt. Zoltántól most kishúga búcsúzott el.

A szentmártonkátai vonatbaleset során elhunyt sofőrnek nem volt jogosítványa Fotó: olvasói

Szívszaggató sorokkal búcsúztak a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjétől

Fiatal, 24 éves férfi vezette azt az autót, amivel barátait halálba vitte Szentmártonkátán. Zoltánnak boldog családja, felesége, 6 éves kisfia van, ráadásul egy hónap múlva megszületik a második babájuk is. Ám ő ezt már nem élheti meg. Ő volt az egyik áldozat, pontosabban a sofőr abban az autóban, amit elgázolt a vonat. Családja összeomlott. Kollégáinkat a tragédia másnapján az otthonukban fogadták.

A fiamnak nem volt jogosítványa, ráadásul alkoholt fogyasztottak, emiatt is tartott attól, hogy megállítják

– kezdte korábban az édesapa. - A kocsiban Zolin kívül a szomszéd Robika ült, István, Csilla, Viktória és az öccse, Gábor. Engem úgy értesítettek, hogy baleset történt… Nekem Zoli az egyetlen fiam volt. Ráadásul van egy kisfia és hamarosan megszületik a második gyerekük is. A kicsinek még el se mondtuk, hogy meghalt az apja – mondta a férfi sírva.

Öten azonnal meghaltak a tragédia során Fotó: MTI

Zoltán egész rokonsága összegyűlt, így emlékeztek a fiatalra. Gyászolják őt. A tragédia óta többjük megható közös képet vagy üzenetet írt ki Zoltán emlékére. A férfi kishúga szívszaggató sorokkal emlékezett a testvérére.



Drága bátyám... Nem tudtam elbúcsúzni tőled, Csak néztem, ahogy elvisz a fény. A szívemben sikoltott a csend, De a hangom elakadt a sötét peremén. Most is beszélek hozzád néha, a semminek, a csillagoknak talán. De választ soha nem hoz a szél…

- írta Zoltán testvére.



Magához tért a vonatbaleset egyetlen túlélője

Ahogyan azt a Bors megírta, súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították Viktóriát kórházba. Édesanyja lapunknak elmondta, hogy az állapota javult, magához tért, sőt már haza is szeretett volna menni. Azonban a komoly sérülései miatt szükséges a további ellátása. Egyelőre nem emlékszik a balesetre, családja pedig nem mondta el neki, hogy pontosan mi történt, ugyanis félnek, hogy felzaklatják azzal, hogy meghalt az öccse és a barátai.







