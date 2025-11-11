Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Szentmártonkátai vonatbaleset: szívszaggató sorokkal búcsúzik a sofőrtől a kishúga

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 16:00
Zoltán öt barátjával együtt ült abban az autóban, amelyet a vonat elé kormányzott a piros jelzés ellenére. A fiatal férfi édesapja a Borsnak azt mondta, Zoltánnak még csak jogosítványa sem volt, ráadásul a baleset előtti napon vette az autóját. A szentmártonkátai vonatbaleset áldozatainak a családjai összeroppantak.
Mongyi Nikolett
Mély gyász – ahogyan azt a Bors megírta, a november 4-én este történt szentmártonkátai vonatbalesetben öt fiatal vesztette életét. A fiatalok a 24 éves Zoltán autójába ültek be, hogy kocsikázni és italozni menjenek. Tragédia lett a vége. A sofőr a tilos jelzés ellenére a félsorompót kikerülve ráhajtott a sínekre. Az ott közlekedő Tokaj intercity azonnal elgázolta őket. Egyedül egy fiatal lány maradt életben, a másik öt ember a helyszínen meghalt. Zoltántól most kishúga búcsúzott el. 

szentmártonkátai vonatbaleset
A szentmártonkátai vonatbaleset során elhunyt sofőrnek nem volt jogosítványa Fotó: olvasói

Szívszaggató sorokkal búcsúztak a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjétől

Fiatal, 24 éves férfi vezette azt az autót, amivel barátait halálba vitte Szentmártonkátán. Zoltánnak boldog családja, felesége, 6 éves kisfia van, ráadásul egy hónap múlva megszületik a második babájuk is. Ám ő ezt már nem élheti meg. Ő volt az egyik áldozat, pontosabban a sofőr abban az autóban, amit elgázolt a vonat. Családja összeomlott. Kollégáinkat a tragédia másnapján az otthonukban fogadták. 

 A fiamnak nem volt jogosítványa, ráadásul alkoholt fogyasztottak, emiatt is tartott attól, hogy megállítják 

– kezdte korábban az édesapa. - A kocsiban Zolin kívül a szomszéd Robika ült, István, Csilla, Viktória és az öccse, Gábor. Engem úgy értesítettek, hogy baleset történt… Nekem Zoli az egyetlen fiam volt. Ráadásul van egy kisfia és hamarosan megszületik a második gyerekük is. A kicsinek még el se mondtuk, hogy meghalt az apja – mondta a férfi sírva.

szentmártonkátai vonatbaleset
Öten azonnal meghaltak a tragédia során Fotó: MTI

Zoltán egész rokonsága összegyűlt, így emlékeztek a fiatalra. Gyászolják őt. A tragédia óta többjük megható közös képet vagy üzenetet írt ki Zoltán emlékére. A férfi kishúga szívszaggató sorokkal emlékezett a testvérére. 
 

Drága bátyám...

Nem tudtam elbúcsúzni tőled,

Csak néztem, ahogy elvisz a fény.

A szívemben sikoltott a csend,

De a hangom elakadt a sötét peremén.

Most is beszélek hozzád néha,

a semminek, a csillagoknak talán.

De választ soha nem hoz a szél… 

- írta Zoltán testvére.


Magához tért a vonatbaleset egyetlen túlélője

Ahogyan azt a Bors megírta, súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították Viktóriát kórházba. Édesanyja lapunknak elmondta, hogy az állapota javult, magához tért, sőt már haza is szeretett volna menni. Azonban a komoly sérülései miatt szükséges a további ellátása. Egyelőre nem emlékszik a balesetre, családja pedig nem mondta el neki, hogy pontosan mi történt, ugyanis félnek, hogy felzaklatják azzal, hogy meghalt az öccse és a barátai. 


 


 

 

