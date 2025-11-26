„Rémálmokkal küzdött és újra lepergett a szeme előtt a baleset” - bíróság elé állt az Árpád hídi gázoló

A sors fintora, hogy ma már csak biciklivel tud járni dolgozni az a fiatal férfi, aki két évvel ezelőtt halálos balesetet okozott az Árpád hídon. Ahogyan az ismeretes, B. Dávid volt az a sofőr, aki 2023. július 1-jén a Róbert Károly körúton az AMG Mercedesével padkának hajtott, átszakította a szalagkorlátot és elgázolt egy szabályosan közlekedő biciklist. A Fővárosi Törvényszéken szerda reggel B. Dávidnak és az egyik BMW-s sofőrnek, L. Mártonnak kellett bíróság elé állnia.

Az Árpád hídi gázoló a bíróságon.

Fotó: Bors

Az Árpád hídi gázoló tagadja, hogy versenyzett volna

A karosszérialakatos végzettségű B. Dávidot halálos közúti baleset gondatlan okozásával, míg L. Mártont közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolják. Mind a két fiatal férfi megjelent a tárgyaláson. B. Dávid barátnője kezét szorongatva, idegesen lépett be a tárgyalóterembe. Korábban a két vádlott elismerte a bűnösségét, ám azt tagadják, hogy versenyeztek volna. A szerdai ülésen először a két férfit hallgatták meg röviden, majd a per a tanúk és a szakértők meghallgatásával folytatódott.

B. Dávid a bíróságon arról nyilatkozott, hogy a baleset előtt rendszeresen vett részt gyorsulási versenyeken, amiken olykor használta azt az autót is, amivel a tragédia napján elgázolta a biciklist. Azonban továbbra is tagadta, hogy aznap este versenyeztek volna a BMW-vel. L. Márton nem kívánt kérdésekre válaszolni, de elnézést kért.

A vallomásomat fenn tartom, nem kívánok a kérdésekre válaszolni. A bűnösségem elismerem. Őszintén megbántam és sajnálom azt, ami történt. A megengedett sebességet nem szoktam túllépni. Fékeztem, de olajos volt az út, ami miatt nem tudtam megállni, ezért mentem neki Dávidnak. Tőle bocsánatot kérek

– mondta Márton.

Mindkét férfi tagadta, hogy versenyeztek volna egymással.

Fotó: Bors

A tanúk az egyik sofőr ismerősei

A bíróság előtt a legtöbb tanúról kiderült: B. Dávidot nem ismerik, de L. Mártont igen. Ugyanis a balesetet megelőzően közösen voltak vacsorázni. Onnan indultak haza több autóval egy útvonalon. Kivétel nélkül az összes tanú azt állította, hogy a két autó nem versenyzett, ám arra a kérdésre nem tudtak válaszolni, hogy miért az Árpád híd felé haladtak aznap éjszaka, amikor az útvonal szerint arra nem lett volna rövidebb hazajutniuk. Majd egy hatalmas fordulatot vett az ügy, amikor a bíróság azt a tanút szólította, aki csak egy résztvevője volt a forgalomnak, ő a vallomásában határozottan állította: a Merci és a BMW versenyzett az úton.