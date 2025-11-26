„Rémálmokkal küzdött és újra lepergett a szeme előtt a baleset” - bíróság elé állt az Árpád hídi gázoló

A sors fintora, hogy ma már csak biciklivel tud járni dolgozni az a fiatal férfi, aki két évvel ezelőtt halálos balesetet okozott az Árpád hídon. Ahogyan az ismeretes, B. Dávid volt az a sofőr, aki 2023. július 1-jén a Róbert Károly körúton az AMG Mercedesével padkának hajtott, átszakította a szalagkorlátot és elgázolt egy szabályosan közlekedő biciklist. A Fővárosi Törvényszéken szerda reggel B. Dávidnak és az egyik BMW-s sofőrnek, L. Mártonnak kellett bíróság elé állnia.
A karosszérialakatos végzettségű B. Dávidot halálos közúti baleset gondatlan okozásával, míg L. Mártont közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolják. Mind a két fiatal férfi megjelent a tárgyaláson. B. Dávid barátnője kezét szorongatva, idegesen lépett be a tárgyalóterembe. Korábban a két vádlott elismerte a bűnösségét, ám azt tagadják, hogy versenyeztek volna. A szerdai ülésen először a két férfit hallgatták meg röviden, majd a per a tanúk és a szakértők meghallgatásával folytatódott.
B. Dávid a bíróságon arról nyilatkozott, hogy a baleset előtt rendszeresen vett részt gyorsulási versenyeken, amiken olykor használta azt az autót is, amivel a tragédia napján elgázolta a biciklist. Azonban továbbra is tagadta, hogy aznap este versenyeztek volna a BMW-vel. L. Márton nem kívánt kérdésekre válaszolni, de elnézést kért.
A vallomásomat fenn tartom, nem kívánok a kérdésekre válaszolni. A bűnösségem elismerem. Őszintén megbántam és sajnálom azt, ami történt. A megengedett sebességet nem szoktam túllépni. Fékeztem, de olajos volt az út, ami miatt nem tudtam megállni, ezért mentem neki Dávidnak. Tőle bocsánatot kérek
– mondta Márton.
A bíróság előtt a legtöbb tanúról kiderült: B. Dávidot nem ismerik, de L. Mártont igen. Ugyanis a balesetet megelőzően közösen voltak vacsorázni. Onnan indultak haza több autóval egy útvonalon. Kivétel nélkül az összes tanú azt állította, hogy a két autó nem versenyzett, ám arra a kérdésre nem tudtak válaszolni, hogy miért az Árpád híd felé haladtak aznap éjszaka, amikor az útvonal szerint arra nem lett volna rövidebb hazajutniuk. Majd egy hatalmas fordulatot vett az ügy, amikor a bíróság azt a tanút szólította, aki csak egy résztvevője volt a forgalomnak, ő a vallomásában határozottan állította: a Merci és a BMW versenyzett az úton.
A tárgyalás következő pontjában három szakértőt hallgatott meg a bíróság, akik között egy idő után heves vita alakult ki. Egyikük szerint jelen állás szerint B. Dávid nem alkalmas arra, hogy újra volán mögé üljön. Továbbá az is kiderült, hogy Dávid miért keresett fel pszichiátert a baleset után.
-Azért kérték a segítségemet, mert Dávid rémálmokkal küzdött a baleset után. Többször is visszajátszotta a történteket magában és nagyon sokat sírt
– mondta el a pszichiáter.
A balesetben a Mercedest vezető gázoló és az egyik BMW-s is súlyosan megsérült. A rendőrség lefoglalta a roncsokat, melyekről kiderült, nem csak a Mercedes, hanem az egyik BMW teljesítményét is megnövelték, az AMG menetstabilizátorát pedig kikapcsolták, mi több, a kocsin számos módosítást is felfedeztek.
I. Benjámin családja és barátai teljesen összetörtek, miután a férfit halálra gázolta a Mercedes az Árpád hídon.
Nagyon rendes, jólelkű srác volt, tele tervekkel és álmokkal. Külföldön szeretett volna munkát vállalni, családot szeretett volna alapítani. De ezt ő nem élheti meg amiatt az autós miatt. Egyszerűen megszakad a szívünk
- mondta korábban a Borsnak a a férfi egyik ismerőse.
