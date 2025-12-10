Iskolába tartva ütötték el a 12 éves diáklányt, Anita nem mozdul a kórházi ágya mellől

A 12 éves Layla Redfen épp iskolába tartott, amikor szörnyű tragédia érte. A diáklányt ugyanis november 13-án olyan erővel ütötte el egy autó, hogy mentőhelikopterrel szállították őt kórházba. Ott Layla két hétig volt kómában, miután súlyos agysérülést szenvedett. Több műtéten is átesett, azonban így is hosszú felépülés vár rá. Jelenleg nem tud sem beszélni, sem ülni, sem enni, sőt a koponyájának egy részét is el kellett távolítani a nyomás csökkentése érdekében.

Iskolába menet gázolták el a diáklányt / Fotó: GoFundMe

A 26 éves nőt, aki elgázolta Laylát letartóztatták veszélyes vezetés és súlyos sérülés okozása miatt. Layla mellett a családja minden percben ott van a kórházban. Édesanyja Anita nem hagyja el az oldalát. Erről nagybátyja, Michael beszélt, aki Layla húgát gyakran viszi be a kórházba, hogy ő legalább találkozhasson nővérével.

Napról-napra próbálunk haladni. Várnunk kell, és meglátjuk, mi lesz a végeredmény. Még több műtét vár rá

- közölte hozzátéve: adománygyűjtésbe kezdtek, hogy finanszírozni tudják a kórházi számlákat és egyéb költségeket. Ezen felül azt, hogy otthonukat át kell alakítani annak érdekében, hogy Laylát haza lehessen vinni. Erre azonban még legalább hat hónapot kell várni.

Adománygyűjtésbe kezdtek diáklányért

Layla az unokahúgom, 12 éves, tele volt élettel, mindig megnevettetett minket, de egy autós elütötte őt, miután átment a piroson gyorshajtás közben

- részletezte Michael kiemelve, eddig közel egymillió forint gyűlt össze, írja a Mirror.