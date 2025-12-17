Ausztráliai terrortámadás: egy harmadik magyar is meghalt a Bondi Beach-i mészárlásban

15-en haltak meg abban az értelmetlen vérengzésben, amit egy Iszlám Államot támogató apa-fia páros vitt véghez Sydney-ben, a Bondi Beach-en. az ausztráliai terrortámadás áldozatairól újabb hírek érkeztek: mint kiderült, van egy harmadik magyar származású elhunyt is.

Kiderült: egy harmadik magyar is életét vesztette az ausztráliai terrortámadás során a Bondi Beach-en Fotó: AFP

Ausztráliai terrortámadás: háromra nőtt a Bondi Beachen lemészárolt magyarok száma

Az 50 éves Sajid Akram, valamint 24 éves fia, Naveed Akram december 14-én, vasárnap nyitott tüzet. Az apa-fiú páros előre kitervelte kegyetlen tettét, ennek ellenére még a saját családjuk sem sejtette, mire készülnek. A fiatalabb gyilkos, Naveed az anyjának azt mondta: horgászni mennek a hétvégére, sőt, később egy telefonhívás során be is számolt róla, hogy búvárkodott, milyen hőség volt, hogy érezték magukat eddig a közös horgászaton, miközben valójában egy Airbnb-szálláson készülődtek az apjával a terrortámadásra. A két merénylőről az is kiderült: nem sokkal korábban a Fülöp-szigeteken katonai jellegű kiképzést kaptak. A támadást csak a fiatalabb merénylő élte túl: őt összesen 59 bűncselekménnyel, köztük terrorcselekmény elkövetésével vádolják.

Az áldozatok közt több magyar is volt. Eddig Pogány Marika és Weitzen Tibor neve volt ismert, most azonban nyilvánosságra hoztak egy harmadik magyar származású áldozatot is: Edith Brutman, lánykori nevén Markovics Edit a kárpátaljai Nagyszőlősön született 1946-ban. Ausztráliában a Bné Brit zsidó szervezet helyi csoportjában az előítélet- és diszkriminációellenes bizottság alelnöke volt - írja az Index.

Szeretett Editünk olyan nő volt, aki minden egyes nap az emberséget választotta. Előítéletekre elvekkel, megosztottságra szolgálattal válaszolt. Családunk mély gyászban van, de azt kérjük, hogy az élete maradjon meg emlékezetünkben, s ne az értelmetlen erőszak, amely elvette tőlünk

- búcsúzott az áldozattól gyászoló családja.

Mint ismert, Weitzen Tibor Ungváron született 1947-ben, Pogány Mária pedig a Felvidékről, Komáromból vándorolt ki Ausztráliába.