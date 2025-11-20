Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Brutális vonatbaleset történt: frontálisan ütköztek, 40 sebesülthöz siettek a mentők - Fotók

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 09:22
A baleset okát még nyomozzák. A vonatok ütközése után tűzoltók evakuálták a járműveket.
Csehországban történt brutális vonatbaleset: legalább 40 ember sérült meg, miután két jármű egymásnak ütközött Prágától nem messze.

Brutális vonatbaleset Csehországban, 40 sérült is van
Brutális vonatbaleset Csehországban, 40 sérült is van / Fotó: unsplash.com

Tűzoltók és mentőegységek is a helyszínen vannak Česke Budějovice városában, Prágától 160 km-rel délre. A szóvivő elmondta, hogy eddig öt embert szállítottak kórházba súlyosabb sérülésekkel, a többi érintett kisebb sérüléseit pedig a mentősök a helyszínen látták el.

A vonatbaleset oka ismeretlen 

Martin Kupka közlekedési miniszter az X-oldalán közölte, hogy a baleset körülményeit még vizsgálják, de az előzetes információk szerint a baleset valószínű oka az lehetett, hogy az egyik vonat elhaladt egy megállóhelyen lévő jelzőlámpa mellett.

A mentőszolgálat szóvivője, Petra Kafkova nyilatkozata szerint:

40 ember könnyű, két személy pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

A Sprava zeleznic vasúttársaság szóvivője, Martin Kavka nem kívánt nyilatkozni a baleset okáról, arra hivatkozva, hogy a nyomozás még folyamatban van, de elmondta, hogy az utasokat evakuálták a vonatról.

Česke Budějovice és Plzeň között teljesen leállt a forgalom, és várhatóan késő délutánig nem indul újra - jelenti a The Sun.

 

