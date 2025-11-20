Brutális vonatbaleset történt: frontálisan ütköztek, 40 sebesülthöz siettek a mentők - Fotók

Csehországban történt brutális vonatbaleset: legalább 40 ember sérült meg, miután két jármű egymásnak ütközött Prágától nem messze.
Tűzoltók és mentőegységek is a helyszínen vannak Česke Budějovice városában, Prágától 160 km-rel délre. A szóvivő elmondta, hogy eddig öt embert szállítottak kórházba súlyosabb sérülésekkel, a többi érintett kisebb sérüléseit pedig a mentősök a helyszínen látták el.
Martin Kupka közlekedési miniszter az X-oldalán közölte, hogy a baleset körülményeit még vizsgálják, de az előzetes információk szerint a baleset valószínű oka az lehetett, hogy az egyik vonat elhaladt egy megállóhelyen lévő jelzőlámpa mellett.
A mentőszolgálat szóvivője, Petra Kafkova nyilatkozata szerint:
40 ember könnyű, két személy pedig súlyos sérüléseket szenvedett.
A Sprava zeleznic vasúttársaság szóvivője, Martin Kavka nem kívánt nyilatkozni a baleset okáról, arra hivatkozva, hogy a nyomozás még folyamatban van, de elmondta, hogy az utasokat evakuálták a vonatról.
Česke Budějovice és Plzeň között teljesen leállt a forgalom, és várhatóan késő délutánig nem indul újra - jelenti a The Sun.
