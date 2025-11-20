Gázolt a vonat Hajdúhadházon, húsz utassal a fedélzeten történt meg a baj

Elgázolt egy embert a Debrecenből Nyíregyháza felé közlekedő Nyírség Intercity Hajdúhadházon a Hunyadi utcai vasúti átjáróban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel szerda este.

Gázolt a vonat Hajdúhadházon / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A közlemény szerint a szerelvény elhagyta a kereszteződést, a vasútállomáson állt meg, de a peronokat nem érte el.

A vonaton húszan tartózkodtak, az utasoknak a hajdúböszörményi és debreceni hivatásos tűzoltók segítettek leszállni a szerelvényről.