Gázolt a vonat Hajdúhadházon, húsz utassal a fedélzeten történt meg a baj

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 06:08
A baleset szerda este történt. A vonat utasainak a tűzoltók segítettek leszállni a szerelvényről.
Elgázolt egy embert a Debrecenből Nyíregyháza felé közlekedő Nyírség Intercity Hajdúhadházon a Hunyadi utcai vasúti átjáróban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel szerda este.

Gázolt a vonat Hajdúhadházon / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A közlemény szerint a szerelvény elhagyta a kereszteződést, a vasútállomáson állt meg, de a peronokat nem érte el.

A vonaton húszan tartózkodtak, az utasoknak a hajdúböszörményi és debreceni hivatásos tűzoltók segítettek leszállni a szerelvényről.

 

