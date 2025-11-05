Kisiklott egy vonat Békéscsaba belterületén: 120 mentő, tűzoltó és rendőr sietett a helyszínre

Vasúti szerencsétlenség rázta meg Békéscsaba környékét szerda délelőtt, a helyszínre rengeteg tűzoltó, mentő és rendőr is érkezett, hogy segítséget nyújtsanak a bajbajutottak számára.

Közel 120 tűzoltó, rendőr és mentő érkezett a vasúti tragédia helyszínére Békéscsaba belterületére

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Kisiklott vonat miatt rohantak segíteni: tűzoltók, rendőrök, mentők lepték el Békéscsaba környékét

Ketten súlyosan, négyen pedig könnyebben megsérültek a kétegyházi úti vasúti átjárónál. A vasúti szerencsétlenség helyszínéhez közel 120 tűzoltó, mentő és rendőr érkezett szerda délelőtt – olvasható a Beol.hu cikkében.

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Békéscsaba belterületén lévő Kétegyházi úton egy szabálytalanul közlekedő személygépkocsi ráhajtott a tilos jelzéssel működő vasúti átjáróra, ahol összeütközött a békéscsabai vasútállomás irányába közlekedő vasúti szerelvénnyel. A mozdony és két személyszállító vasúti kocsi a személygépjárművet maga előtt tolva haladt tovább, majd a gépkocsi kicsapódott a mozdony elől. Az ütközés miatt a hátsó vasúti kocsi kisiklott és az oldalára borult. A személygépjárműben utazó ember súlyos, míg a személyszállító vasúti kocsikban egy ember súlyos, négyen pedig könnyű sérüléseket szenvedtek, további tizenegy ember a vasúti kocsiban rekedt.

Az eset szerencsére nem volt valós, hanem egy előre megtervezett szimuláció, amelyet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a MÁV Zrt. közösen hajtott végre. A gyakorlaton a Magyar Vöröskereszt, az Országos Mentőszolgálat és a rendőrség munkatársaival együtt közel százhúsz fő vett részt.

A gyakorlat célja, hogy összehangolják a szervezetek munkáját

A beszámoló szerint a gyakorlat célja az volt, hogy a vasúti közlekedés – különösen a személyszállítás – során bekövetkező balesetek kezelése során közreműködő szervezetek összehangolt munkáját fejlesszék és hatékonyabbá tegyék. Az ilyen típusú események akár tömeges sérüléseket is okozhatnak, emellett veszélyeztethetik a beavatkozók biztonságát és a környezetet is. Emiatt kiemelten fontos, hogy a mentésben és kárfelszámolásban érintett szervezetek rendszeresen gyakorolják az együttműködést, hiszen az összehangolt beavatkozás életeket és értékeket menthet.