Embert gázolt el a vonat Miskolcon, súlyos balesethez rohantak a mentők

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 19:48
A járművön mintegy 50 ember utazott.

Elütött egy embert a Miskolc-Tiszai pályaudvarról Ózdra tartó személyvonat Miskolcon, a Bajcsy-Zsilinszky utca közelében. A vonatbaleset helyszínére mentők is érkeztek.

Egy ember sérült meg a vonatbaleset során.
Egy ember sérült meg a vonatbaleset során. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash.com 

Egy ember megsérült a vonatbalesetben

A baleset sérültjéhez mentők érkeztek. Mindeközben a mintegy ötven utas átszállását pedig a hivatásos tűzoltók segítik egy mentesítő járatra - közölte a katasztrófavédelem.

 

