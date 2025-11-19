Embert gázolt el a vonat Miskolcon, súlyos balesethez rohantak a mentők

Elütött egy embert a Miskolc-Tiszai pályaudvarról Ózdra tartó személyvonat Miskolcon, a Bajcsy-Zsilinszky utca közelében. A vonatbaleset helyszínére mentők is érkeztek.

Egy ember sérült meg a vonatbaleset során. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash.com

Egy ember megsérült a vonatbalesetben

A baleset sérültjéhez mentők érkeztek. Mindeközben a mintegy ötven utas átszállását pedig a hivatásos tűzoltók segítik egy mentesítő járatra - közölte a katasztrófavédelem.