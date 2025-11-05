Tragédia: két ember életét követelte a tűz pár óra leforgása alatt

Tűz keletkezett kedden késő este Budapest huszadik kerületében, a Béga utcában. Egy ötven négyzetméteres fabódé égett teljes terjedelmében, a lángok az épület körüli növényzetre is átterjedtek.

Két halálos tűzeset is történt, alig pár óra leforgása alatt /Fotó: Gé

Ketten vesztették életüket tűzben

A fővárosi tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, előbb megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. A munkálatokat a sűrű aljnövényzet nehezítette. A tűzoltók oltás közben találták meg az ott lakó idős férfi holttestét. Nem zárható ki, hogy a tüzet a fabódéban működő kályha okozta, de a pontos keletkezési okot tűzvizsgálati eljárás tisztázza majd.

Szerdán kora reggel a Baranya vármegyei Gyód külterületére riasztották a tűzoltókat, ahol egy harminc négyzetméteres, tetőtér-beépítéses kisház égett. Három járművel vonultak a helyszínre az egységek, oltás közben találták meg az ott lakó idős férfi holttestét. Az épület teljes terjedelmében égett, a tető egy része beomlott, a lángok a ház előtti növényzetre is átterjedtek. A lángokat fél óra alatt megfékezték. A tűz keletkezésének okát tűzvizsgálat fogja feltárni - írja a Katasztrófavédelem.