Fejvesztve menekültek az utasok egy lángoló buszon Miskolcon

Kigyulladt egy busz Miskolcon, a Besenyői utca és a Sajószigeti utca kereszteződésénél. A helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat. A buszon húsz ember utazott, akik elhagyták a gépjárművet. A raj az utómunkálatokat végzi - tájékoztatott a katasztrófavédelem.