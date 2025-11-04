Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Fejvesztve menekültek az utasok egy lángoló buszon Miskolcon

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 13:58
A Besenyői utcában dolgoznak a tűzoltók.
Kigyulladt egy busz Miskolcon, a Besenyői utca és a Sajószigeti utca kereszteződésénél. A helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat. A buszon húsz ember utazott, akik elhagyták a gépjárművet. A raj az utómunkálatokat végzi - tájékoztatott a katasztrófavédelem

