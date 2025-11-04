Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Fizetés nélkül akarta megúszni a szigetelést és a tűzifa vásárlást egy férfi - több milliós kárt okozott csalásával

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 17:20
fizetés nélkül távozottcsalás
Több mint hatmillió forint értékű árut vett át egy férfi, aki egyetlen fillért sem fizetett. A rendőröknek köszönhetően azonban gyorsan véget ért a fizetés nélküli vásárlás sorozata.

Egy 46 éves férfi komoly összeget próbált megspórolni, csalással. Hamis néven, egy másik cég képviselőjeként rendelt nagy mennyiségű szigetelőanyagot és tűzifát, azonban a sorozatos átverése hamar véget ért a rendőröknek köszönhetően.

A férfi ellen jelentős kárt okozó csalás miatt emeltek vádat.
A férfi ellen jelentős kárt okozó csalás miatt emeltek vádat (Képünk illusztráció) Fotó: Bors

Kétszer is ugyanazt a forgatókönyvet használta a csaláshoz a férfi

L. Zoltán először nagy mennyiségű szigetelőanyagot rendelt szeptember végén egy cégtől, akiknek egy másik vég képviselőjeként mutatkozott be. Végül a rendelés meg is érkezett október közepén örkényi címére három részletben, összesen mintegy 5,5 millió forint értékben. A tételeket átvette, majd három, szintén örkényi ingatlanjába szállította át, azonban nem fizetett, és teljesen elérhetetlen lett, amikor keresték.

Néhány nappal később ugyanezt eljátszotta egy őstermelővel is: tűzifát rendelt tőle, amit négy részletben le is szállítottak neki Örkénybe és Monorra. A forgatókönyv itt is ugyanaz volt, az átvétel után nyoma veszett, több mint egymillió forintos kárt okozva.

A Dabasi Rendőrkapitányság és a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói az eladók bejelentése után gyorsan a nyomára bukkantak. A házkutatások során hat teherautónyi szigetelőanyagot és a tűzifa felét megtalálták és visszaadták a tulajdonosoknak. A férfit jelentős kárt okozó csalás miatt vették őrizetbe, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását - közölte a rendőrség.

