Tűz a Bazilikánál: így harcolt a lángokkal a 40 tűzoltó - döbbenetes fotók és videó

bazilika
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 12:46
kigyulladtoltástűz
40 tűzoltó dolgozott a Szent István téren, ahol egy ötödik emeleti lakás gyulladt ki. A tűz a Bazilikánál tombolt, és két másik lakásra is átterjedt.

Mint arról a Bors is beszámolt, egyik pillanatról a másikra kigyulladt, majd hamarosan már döbbenetes lángokkal égett egy V. kerületi ház ötödik emelti lakása a Hercegprímás utcában. A tűz a Bazilikánál, a Szent István térnél csapott fel, hamarosan már nem csak a lakás, hanem az egész tetőszerkezet is lángokban állt.

A tűz a Bazilikánál tombolt, 40 tűzoltó dolgozott az oltáson
A tűz a Bazilikánál, a Szent István téren lobbant fel, hamarosan már az egész tetőszerkezet lángokban állt  /  Fotó: Máté Krisztián / Bors

Tűz a Bazilikánál: negyvenen harcoltak a lángokkal

Az arra járók először csak meglepetten, hamarosan döbbenten, majd rémülettel telve nézték a lángokat, amik ekkor már a tetőszerkezetet nyaldosták, és egyre csak terjedtek. 

A tető égett, azt láttuk, de hogy honnan indult, azt nem. Gondoltuk, hogy valamelyik felső lakásban lehetett a tűz, az viszont aggasztó, hogy már a tetőt is elérte. Nagyon közel vannak egymáshoz az épületek, akár át is terjedhet másik házra

- mondta lapunknak egy éppen arra járó szemtanú, aki a többiekkel együtt sokkos állapotban nézte az oltási munkálatokat.

A tűz átterjedt két másik lakásra is  / Fotó: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hozzátette akkor: reméli, hogy az esős, borult idő segíti majd az oltást. Ekkor már több tűzoltóautó állt a ház előtt és tucatnyi tűzoltó harcolt a helyszínen, a karácsonyi vásár bódéihoz érkező turisták és az ott lakók pedig egyre szaporodó számban, aggódva nézték a munkálatokat. Úgy tudni, hogy a tűzoltók ezután az egész utcafrontot lezárták, az oltással párhuzamosan pedig megkezdték az épület kiürítését is.

Hamarosan még több tűzoltó sereglett a helyszínre, végül már negyvenen küzdöttek azért, hogy elfojtsák az egész tetőn szétterjedt tűzkatlant:

A fővárosi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral eloltották a lángokat az V. kerületben, ahol egy társasház ötödik emeleti lakása, valamint az épület teteje égett nagy terjedelemben csütörtökön délután a Szent István téren, a Hercegprímás utcánál. A tűz további két lakást is elért

 - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

MK__1252
A tűzoltók a döbbent turisták és arra járók aggódó tekintetének kereszttüzében harcoltak /  Fotó: Máté Krisztián / Bors

Kiderült, hogy ekkor már közel 100 négyzetméteren tomboltak a lángok: 

"Az egységek nyolcvan-száz négyzetméteren három vízsugárral dolgoztak a tető oltásán, míg száz-százötven négyzetméteren két vízsugárral az alatta lévő szintet oltották. A munkálatok közben megbontották a ház tetőszerkezetét, ahol beizzásokat tapasztaltak. A tűzoltásban több mint negyven tűzoltó tizenegy tűzoltó gépjárművel vett részt" - tették hozzá. 

Azt egyelőre nem tudni, mi okozta a tűzvészt, erre a kérdésre majd a tűzvizsgálat fog választ adni. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
