Tűzoltók harcolnak a Bazilika mellett, hatalmas lángokkal ég egy épület - megdöbbentő fotók

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 14:50
Az épület egyik emeleti lakása gyulladt ki. A tűz közvetlenül a Bazilika mellett, a Szent István térnél csapott fel. A tűzoltók most is oltanak a helyszínen.

Tűzoltók tucatja rohant ma, kora délután a Bazilika melletti Szent István tér környékére, ahol lapunk információja szerint kigyulladt egy ötödik emeleti lakás. Úgy tudjuk, hogy a tűz a Hercegprímás utcában ütött ki, és szinte azonnal tovább terjedt, hamarosan már a tető is lángokban állt. Mint megtudtuk, a tűz hamarosan baljósan csapott a magasba, többen döbbenten álltak és nézték a terjedő lángokat.

Tűt tombolt a Bazilikánál Fotó: Máté Krisztián / Bors

Így küzdöttek a tűzoltók a Bazilikánál

A tető égett, azt láttuk, de hogy honnan indult, azt nem. Gondoltuk, hogy valamelyik felső lakásban lehetett a tűz, az viszont aggasztó, hogy már a tetőt is elérte. Nagyon közel vannak egymáshoz az épületek, akár át is terjedhet 

– mondta egy arra járó. Hozzátette, csak azt reméli, hogy a mai borongós, esős idő most előnyös lehet.

A tűzoltók szinte perceken belül megérkeztek a frekventált helyszínre, ahol nem csak az oltást, hanem az épület kiürítését is haladéktalanul megkezdték:

- Egy társasház ötödik emeleti lakása ég az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál. A tűz nagy terjedelemben a tetőre is átterjedt. A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel indultak a helyszínre, ahová az első egység már kiérkezett. Az épületben a tűzzel érintett szinten megkezdték a kiürítést – közölte az esettel kapcsolatban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Úgy tudjuk, hogy a ház előtti területet lezárták, nemsokára pedig még több tűzoltó érkezett a helyszínre, az oltás pedig ezekben a percekben is tart. Azt egyelőre nem tudni, hogy az eset során megsérült-e valaki, ahogyan azt sem, hogy a tűzvész idején a lakók hol tartózkodtak. 

 

