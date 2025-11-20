Most kaptuk: robbanás történt Magyarországon, tűz van a Bazilikánál

Feltehetően gázszivárgás miatt volt robbanás egy lakásban Kiskunfélegyházán, a Kalmár József utcában. A város hivatásos tűzoltói kiérkezéskor izzást és parázslást tapasztaltak, amelyet egy vízsugárral szüntettek meg. A robbanás következtében az épület födémje megemelkedett, megrepedt, az ingatlan lakhatatlanná vált. Az udvarban álló szomszédos lakások nem károsodtak az eset során. Nem ez az egyetlen drámai helyzet most.

Robbanás történt Kiskunfélegyházán, tűz ütött ki Budapesten

Egy társasház ötödik emeleti lakása ég az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál. A tűz nagy terjedelemben ég, a tetőre is átterjedt. A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel indultak a helyszínre, ahová az első egység már kiérkezett. Az épületben a tűzzel érintett szinten megkezdték a kiürítést - írja a Katasztrófavédelem.