Most kaptuk: robbanás történt Magyarországon, tűz van a Bazilikánál

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 14:19 / FRISSÍTÉS: 2025. november 20. 14:21
tűzrobbanásKiskunfélegyháza
Gázszivárgás okozhatta a robbanást Kiskunfélegyházán. A Bazilikánál egy lakás kapott lángra.
Bors
Feltehetően gázszivárgás miatt volt robbanás egy lakásban Kiskunfélegyházán, a Kalmár József utcában. A város hivatásos tűzoltói kiérkezéskor izzást és parázslást tapasztaltak, amelyet egy vízsugárral szüntettek meg. A robbanás következtében az épület födémje megemelkedett, megrepedt, az ingatlan lakhatatlanná vált. Az udvarban álló szomszédos lakások nem károsodtak az eset során. Nem ez az egyetlen drámai helyzet most.

Fotó: Unsplash

Egy társasház ötödik emeleti lakása ég az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál. A tűz nagy terjedelemben ég, a tetőre is átterjedt. A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel indultak a helyszínre, ahová az első egység már kiérkezett. Az épületben a tűzzel érintett szinten megkezdték a kiürítést - írja a Katasztrófavédelem.

 

