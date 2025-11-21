Rohantak a tűzoltók és a mentők a VIII. kerületbe - villamos és személygépkocsi ütközött

Villamos és egy személygépkocsi miatt van fennakadás Budapest VIII. kerületében, ahova a tűzoltól mellett a mentőket is riasztani kellett.
Összeütközött egy villamos és egy személygépkocsi Budapest VIII. kerületében, az Orczy úton, a Vajda Péter utcánál. Műszaki mentés céljából a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. A balesethez a mentőket is riasztották. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
