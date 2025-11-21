Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohantak a tűzoltók és a mentők a VIII. kerületbe - villamos és személygépkocsi ütközött

villamos
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 11:33
személygépkocsiVIII. kerület
A VIII. kerületben az Orczy utcánál van fennakadás. Személygépkocsi és villamos ütközött Budapesten.

Villamos és egy személygépkocsi miatt van fennakadás Budapest VIII. kerületében, ahova a tűzoltól mellett a mentőket is riasztani kellett.

Villamos és személygépkocsi ütközött a VIII. kerületben
Villamos és személygépkocsi ütközött a VIII. kerületben
Fotó: Ripost

Villamos és személygépkocsi ütközött össze az Orczy úton

Összeütközött egy villamos és egy személygépkocsi Budapest VIII. kerületében, az Orczy úton, a Vajda Péter utcánál. Műszaki mentés céljából a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. A balesethez a mentőket is riasztották. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu