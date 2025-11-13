Tragédia történt a népszerű bevásárlóközpontban: halálba zuhant egy 17 éves

Tragédia történt egy népszerű bevásárlóközpontban Londonban, ahol egy 17 éves fiú életét vesztette, miután leesett egy eddig meg nem határozott magasságból. A zuhanás november 12-én szerdán, reggel kilenc körül történt, a tini halála miatt nyomozást indítottak. A balesetet követően a helyszínt ellepték a hatóságok, a harrow-i St George's Shopping Centre közleményben reagált a történtekre.

Tragédia történt a népszerű bevásárlóközpontban. Fotó: Freepik

Tragédia a bevásárlóközpontban: halálba zuhant egy 17 éves

A helyszínre a mentősök és rendőrök mellé mentőhelikoptert is riasztottak, azonban hiába minden, a tini olyan súlyos sérüléseket szerzett, hogy még a helyszínen halottnak nyilvánították.

Tisztában vagyunk azzal, hogy ma reggel incidens történt a St George’s bevásárlóközpontban. A segélyszolgálatok gyorsan a helyszínre érkeztek, és támogatják az érintetteket. Gondolataink az elhunyttal és családjával vannak. Szorosan együttműködünk a hatóságokkal, és jelenleg nem kívánunk további nyilatkozatot tenni

- közölte közösségi média oldalán a St George's Shopping Centre.

A tragédiát nem kezelik gyanús körülményként, írja a Mirror.