Áramvezetéknek ütközött a helikoptere: Szörnyű balesetben vesztette életét a sztárséf

A 43 éves sztárséf, Mynie Steffens, kulináris ikon és szakácskönyv-szerző, hétfő reggel volt a levegőben, amikor a helikoptere áramvezetékeknek ütközött, majd lezuhant a földre.

Sztárséf halála sokkolta a gasztronómia világát / Illusztráció: Unsplash.com

Helikopter-balesetben vesztette életét a sztárséf

A baleset során Steffens, aki éppen mezőgazdasági munkát végzett, a pilótával együtt életét vesztette a helyszínen. A farm tulajdonosa, Ruan Scheepers, akinek alkalmazottai szemtanúi voltak a borzalmas eseménynek, félelmetes kálváriának nevezte a történteket.

A hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, miért ütközött a helikopter az áramvezetékeknek. A hivatalos közlemény szerint a Polgári Légközlekedési Hatóság baleseti egysége vezeti a nyomozást.

A rendőrség megerősítette, hogy még korai további információt adni, ugyanakkor részvétét fejezte ki mindkét áldozat családjának.

Steffens nagy sikerű tévéműsorával, a Speel met Vuur-ral (Játssz a tűzzel), vált ismertté, amelyben a gasztronómia, a kaland és a történetmesélés szenvedélyét ötvözte. Bátran és merészen közelítette meg mind a főzést, mind az életet, rendelkezett helikopterpilóta-engedéllyel is, és az utóbbi időben a repülés és a televíziós projektek között egyensúlyozott.

Neves szakácskönyve, a Mynie Plays with Fire, a recepteket zenei lejátszási listákkal és tematikus menükkel ötvözte, hogy visszaadja pezsgő vacsoráinak lényegét - számolt be róla a Daily Star.