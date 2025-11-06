Teleki téri késelés: megrázó fotók és videó a helyszínről, rendőrkézen a barátnőjére rontó László

Rendőrök lepték el szerda este Józsefvárosi egyik legismertebb részét. A Bauer Sándor utcát teljes egészében lezárták szalaggal, ugyanis a Népszínház utcánál helyszíneltek. Kiderült, hogy minderre azért volt szükség, mert késelés történt. A Teleki téri késelés után a Bors munkatársa is a helyszínre ment.
A Teleki téren, éppen az út közepén helyszíneltek a rendőrök szerda este. Már az első perctől kezdve lehetett sejteni, hogy valami borzalmas dolog történt, ugyanis több helyen véres zsebkendők hevertek az úttesten, valamint a helyszínelők egy véres kabátot és egy teljesen véráztatta felsőruházatot vizsgáltak meg.
Kiderült, hogy egy brutális késelés történt. A környéken azt beszélték, hogy egy férfi össze-vissza szurkálta az élettársát.
Én úgy tudom, hogy az utcán összeveszett egy férfi és az élettársa. Elfajult a vita, amiből az lett, hogy a férfi kést rántott és több alkalommal megszúrta a nőt, úgy hallottam, hogy a nyakát is eltalálta
– mondta lapunknak egy helybéli.
A Bors információi szerint az 58 év körüli D. László elmenekült a helyszínről, magára hagyva a nőt. Végül az asszonyt a mentősök kórházba szállították, jelenleg is folynak a vizsgálatai. A férfi után több órán keresztül nyomoztak, körözést is adta ki rá, végül információink szerint Újpesten sikerült elfognia őt a rendőrségnek ma (november 6-án) délben.
Nézd meg a helyszínen készült videónkat:
Az esettel kapcsolatban megkerestük a BRFK-t, akik elmondták: csütörtök 12 óra körül elfogták a késelőt.
Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy 2025. november 5-én 18 óra 40 perc körül a VIII. kerületben egy utcán egy férfi több alkalommal megszúrta élettársát. A nőt a mentők kórházba vitték. A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlet bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak. Az elkövetőt elfogták.
Nyolc év börtönbüntetésre ítélte és nyolc évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától jogerősen a Győri Törvényszék azt a férfit, aki nem bírta elviselni, hogy volt élettársa már nem támogatja, ezért az életére tört. A férfi és élettársa hat gyermeket nevelt. Párja italozása és erőszakos viselkedése miatt a nő szakított vele, de ezután is pénzzel támogatta és 2024 márciusáig azt is megengedte neki, hogy a családi háza melléképületében lakjon. A férfi azonban nem akarta tudomásul venni, hogy kitették a szűrét. 2024. március 27-én reggel volt élettársa munkahelyére ment. Délelőtt folyamatosan italozott és többször odament a volt párjához, fenyegette, hogy megöli. Amikor az asszony végzett a munkával és a kisteherautója rakterébe kezdte pakolni az árut, a férfi utána ment, és egy 20 cm pengehosszúságú késsel rátámadt. A nő elkapta a kés pengéjét és segítségért kiáltott. A közelben lévő lányuk ezt meghallotta és elhúzta apját az anyjától, így akadályozva meg, hogy megölje őt. A férfit a Győri Törvényszék emberölés bűntettének kísérlete miatt ítélte 8 év börtönre és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélet indokolásában szerepelt, hogy gyakori a családon belüli erőszak. Az ítélet ellen a vádlott és védője a cselekmény enyhébb minősítéséért, illetve enyhítésért fellebbezett.
