Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Riadalom Szegeden: Összeveszett az exével, majd rágyújtotta a házat a felbőszült nő

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 09:31
vitaletartóztatás
Letartóztatását indítványozta az ügyészség annak a többszörösen büntetett nőnek, aki rá akarta gyújtani a házat korábbi párjára Szegeden - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Grósz Tamás közölte, a nőt több ember sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsítják.

Illusztráció / Fotó: Gé/MW

A megalapozott gyanú szerint a nő november elején volt élettársa otthonában töltötte az éjszakát. A gyanúsított összeveszett volt párjával és annak jelenlegi élettársával, akiket azzal fenyegetett meg, hogy rájuk gyújtja a házat. A késő esti órákban előbb volt párja alvó barátnője alatt gyújtotta fel az ágyat, majd a lakás más pontján is tüzet okozott. Ezt a ház lakói időben észlelték, és sértetlenül az utcára tudtak menekülni.

A vármegyei főügyészség szökés és elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítésének, illetve a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatásának elrendelését - tudatta az ügyész.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu