Riadalom Szegeden: Összeveszett az exével, majd rágyújtotta a házat a felbőszült nő

Grósz Tamás közölte, a nőt több ember sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsítják.

Illusztráció / Fotó: Gé/MW

A megalapozott gyanú szerint a nő november elején volt élettársa otthonában töltötte az éjszakát. A gyanúsított összeveszett volt párjával és annak jelenlegi élettársával, akiket azzal fenyegetett meg, hogy rájuk gyújtja a házat. A késő esti órákban előbb volt párja alvó barátnője alatt gyújtotta fel az ágyat, majd a lakás más pontján is tüzet okozott. Ezt a ház lakói időben észlelték, és sértetlenül az utcára tudtak menekülni.

A vármegyei főügyészség szökés és elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítésének, illetve a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatásának elrendelését - tudatta az ügyész.